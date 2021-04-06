Уделят внимание и помогут каждому. Червенский центр социального обслуживания стал лучшим в Минской области

Высокое звание получили не впервые. Сегодня здесь работают несколько десятков специалистов. На учете – более 900 граждан, в том числе многодетные семьи, пожилые, инвалиды, дети-сироты, ветераны Великой Отечественной войны. И каждому уделят внимание и, если нужно, помогут. Также в учреждении развивают многочисленные проекты, в том числе гуманитарной и социальной направленности. В 2021 году их шесть.

Людмила Шаркова, директор Червенского территориального центра социального обслуживания населения:

Есть уже опыт работы с областями нашей республики по социальному обслуживанию. Допустим, в этом году мы придумали провести тоже на базе нашего учреждения межрегиональный флешмоб «Песни старых лет», где наши люди пожилого возраста будут исполнять песни старых лет. И вот таким образом в конкурсе мы посоревнуемся с другими областями. Планируем очень интересный провести забег среди организаций, предприятий нашего региона. И средства, заработанные на забеге, мы направим для наших людей с инвалидностью, которые сегодня обслуживаются в отделении дневного пребывания для инвалидов.