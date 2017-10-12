Удачливые покупатели 43-го тура игры «Удача в придачу» от «Евроопт»

Фейерверком ярких эмоций и непередаваемых чувств завершился 43 тур игры «Удача в придачу» для любимчиков фортуны. От шока и волнения Ирина Сазонова, врач-терапевт из Гродно совсем растерялась, ведь поверить в такое сложно: просто сходила в магазин за продуктами и стала обладательницей недвижимости в столице!

В Гродно у семьи победителей есть собственная квартира, но удачливая покупательница не исключает, что следующим местом прописки может стать улица Мястровская, дом 3.

В счастливые руки своих покупателей «Евроопт» передает и две пары элитных авто Renault Kaptur. Многие из счастливчиков играют в «Удача в придачу» больше года: кто-то настойчиво собирал игровые коды и верил в победу до последнего, а кто-то практически отчаялся, но фортуна все равно пришла к тем, кто действительно очень сильно этого хотел, например, как Виктор Жуйков из Житкович Гомельской области.

О своем собственном автомобиле мечтала и Наталия Михалевич из деревни Поварчицы Минской области. Победительница работает животноводом, но скоро планирует уйти в декретный отпуск. Практичный внедорожник - хорошее подспорье для молодых родителей, ожидающих первенца!

В прошлом году Людмила Пашкевич из агрогородка Кленник Минской области выиграла сертификат на 10 рублей, а в этом – автомобиль! Поздравляем!

Увидеть свою фамилию на экране Веронике Сардыко из Витебска даже и не мечтала. О том, что им однажды так крупно повезет не верил и супруг. Но теперь они точно знают, что с «Еврооптом» удача улыбается даже самым отчаявшимся и планируют собирать коды для следующего удачного случая.

Торжественное вручение призов порадовало не только главных победителей 43 розыгрыша, но и их юных спутников.

Пока взрослые осознавали происходящее, детишки посетили студию, где проходят съёмки «Бонстик-шоу». В Интернете начал работу детский видеоканал «Бонстик Продакшн», который можно найти на сайте bonsticks.by. На веб-страничках ребятишек ждут не только новостные выпуски «Бонстик News», но и большое развлекательное соревнование «Бонстик-шоу». А заглянуть в телестудию Бонстиков, которая находится в минском ТРЦ «Е-сити», может каждый желающий – в любой день, кроме понедельника, с 10:30 до 20:00. Кстати, за каждые 15 руб в магазинах «Евроопт», интернет-гипермаркетах «Е-доставка» и «ГиперМолл» – + 1 герой из третьей серии очаровательных пришельцев. Собирайте всю коллекцию до 22 октября! И не забывайте, что с 7 октября стартовал новый 44 тур «Удача в придачу!», который может стать для вас судьбоносным.

Один из этих призов может стать вашим. Если вы еще не в игре, значит просто зарегистрируйтесь на сайте evroopt.by на странице «Удача в придачу!», загляните за покупками в магазин «Евроопт» или интернет-гипермаркеты «Е-доставка» и «ГиперМолл», опустите в корзину «товар удачи» и при расчете обязательно предоставьте дисконтную карту «Е-плюс». К тому же, за потраченные 10 рублей в торговой сети вы получите и игровой код, и скреч-карту участника игры «Удача в придачу 2». Не отходя от кассы, можно выиграть вкусные и полезные товары, сертификаты для покупок и солидные деньги – 100, 500 и даже 1000 рублей! Всего за две недели будет разыграно более 400 тыс. призов! Участвуйте и побеждайте вместе с «Евроопт».