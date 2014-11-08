Учитель труда в деревне Васильевка вместе с детьми создает скульптуры из мусора

Новости Беларуси. Педагог по призванию, скульптор по природе и романтик в душе. Учитель труда из белоруской глубинки вот уже 23 года ломает все стереотипы о своих коллегах. Вместе с детьми Александр Цуканов создает настоящие скульптурные композиции, причем оригинальные работы рождаются из обычного мусора.

Металлолом в деревне Васильевка, что возле Добруша, собирают не ради спортивного интереса или материальной выгоды. Для местных школьников старые трубы и кастрюли — главный материал для творчества.

На столе пока лишь груда металлолома. Трудно поверить, но через какие-нибудь пару месяцев весь этот хлам превратится в оригинальное изделие. Правда, что это будет и как это будет выглядеть, пока не знает никто. Форму подскажут детали, а идею ненавязчиво предложит учитель.

Сан Саныч, так по-свойски называют его ученики, настоящий добрый волшебник. Он учит детей давать вещам новую жизнь. Старые поршни, фильтры, шестерни под его руководством перевоплощаются в носители морали и принципов.

Александр Цуканов, учитель трудового обучения Васильевской школы:

Люди молодые, особенно парни должны понимать, что мужчина как рыцарь, как сильное лицо. Он должен что-то дарить даме своего сердца. Перво-наперво это, конечно, цветы.

Рыцарь и дама сердца посреди белорусской глубинки. Высокие стандарты человеческих взаимоотношений учитель труда прививает односельчанам вот уже 23 года.

Владимир Васьковцов, учащийся Васильевской средней школы:

Он нас учит не бездельничать на улице. И из разного хлама можно собрать любое изделие, которое понадобиться в быту.

Сегодня любить труд, быть честными и добрыми у Сан Саныча учатся уже дети его первых учеников.

Александр Цуканов, учитель трудового обучения Васильевской средней школы:

Уже многие и поженились, и вышли замуж, имеют своих детей. Ни одна жена не выгнала своего мужа за то, что он не умеет вбить гвоздь в стенку. Все ребята занимались, они знают, что такое молоток, рубанок.

Кстати, работы Александра Цуканова и его воспитанников украшают улицы не только родной Васильевки, но даже районного центра. В Добруш несколько лет назад переехали железные Дон Кихот и Санчо Панса, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.