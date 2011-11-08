Учитель одной из школ Гомельского района создал виртуальную версию своей малой родины – деревни Грабовка

Новости Беларуси, Грабовка. Такое предложение он отправил на республиканский конкурс «100 идей для Беларуси». Пока автор виртуальной разработки ограничился лишь собственным населенным пунктом.

Кирилл Демусёв, учитель физики и информатики Грабовской средней школы:

Сейчас мы находимся на том месте, откуда снимались ракурсы точки, представленной на сайте. Если мы приблизим фотографию церкви Вознесения Господня, то увидим, что церковь выглядит точно так же, как и на сайте «Виртуальное путешествие по Беларуси».

Прогуляться по улицам Грабовки можно теперь не выходя из дома. Школьный учитель сделал сотни снимков и привязал их к интерактивной карте. Виртуальная Грабовка живет своей жизнью в сети Интернет, день ото дня прирастая новой информацией.

Идею создания сайта Кирилл Демусёв заимствовал у заграничных коллег. Прогуляться по Риму или Лондону в глобальной сети можно уже не один год. А вот из белорусских деревень Грабовка – первая. Следующий этап – создание онлайн карты всех деревень Беларуси.

Ученица Грабовской средней школы:

Я о своей деревне узнала, что раньше она была очень большой. В нее входили и Зарудня, и Тополь, и Журавлевка. Я очень удивилась, что все это раньше было вместе.

К идее уже подключились и школы из соседних деревень. И чтобы движение стало действительно массовым, Кирилл Демусёв отправил свою работу на конкурс молодежных проектов «100 идей для Беларуси», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Кирилл Демусёв, учитель физики и информатики Грабовской средней школы:

Про малые населенные пункты нам практически ничего не известно. О каких-то крупных населенных пунктах, в которых происходили какие-то события, мы все знаем. А вот те же самые деревни Грабовка или Макови. Последняя имеет очень богатую историю, но никто ее не знает.

Если идея сельского учителя сработает и в каждой белорусской деревне найдется хотя бы один человек, который пришлет на сайт фотографии и предания своей малой родины, то у Беларуси появится уникальная летопись начала XXI века.