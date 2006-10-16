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Холода приближаются:

16 октября 2006 11:10
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На предприятии <Белэнерго> не видят причин откладывать начало отопительного сезона в жилом секторе столицы. Тем более что он полностью готов к подключению.

Последние здания в городе будут подключены к теплу уже в течение текущей недели.  С понижением температуры повышается количество обращений в отдел писем Мингорисполкома. Начальник отдела писем и приёма граждан Мингорисполкома Галина Еремцова сообщила  руководителям города, что раскалённый телефон - реакция на  холодные квартиры.

Главный санитарный врач города Фёдор Германович объявил начало сезона заболеваемости острыми респираторными заболеваниями и попросил не тянуть с включением отопления. Также главный врач по стране сообщил, что эпидемия гриппа ожидается в январе. Она будет довольно длительной и протянется до марта-апреля будущего года. Уже сейчас проводится вакцинация от этого заболевания, в том числе и на платной основе.

# общество

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