Столичная Госавтоинспекция предупреждает о временном ограничении движения транспорта

17 октября будет перекрыто движение по проспекту Независимости, Победителей, улицам Захарова, Фрунзе, переулкам Войсковому и Броневому, улицам Свердлова, Аранской, Партизанскому проспекту, улицам Центральная и Социалистическая. Также с 14.00 до 15.00 часов будет перекрыто движение в районе площади Победы. 18 октября запланировано ограничение движения на центральных проспектах - Независимости и Победителей, Партизанскому проспекту, улицам Ванеева, Долгобродской, Филимонова. Госавтоинспекция приносит извинения за причиненные неудобства и просит водителей, по возможности, исключить эти улицы из своих маршрутов.