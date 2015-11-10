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Учебная молочная ферма открылась в Ивацевичском районе

10 ноября 2015 07:20
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Новости Беларуси. Современные технологии на сельской ниве. В Ивацевичском районе открылась учебная молочная ферма. Теперь в сельскохозяйственном лицее теоретические навыки учащиеся смогут закрепить на практике. В их распоряжении – оборудование белорусского производства, плюс передовые технологии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На создание такого сельскохозяйственного комплекса потрачено порядка 23 миллиардов рублей.

Михаил Дымович, директор Ивацевичского государственного профессионального лицея сельскохозяйственного производства:
Мы своими силами тоже вложили определенную лепту для того, чтобы ферма была запущена. И, соответственно, чтобы наши лицеисты, которые получают профессию как оператор машинного доения и по профессии тракторист-машинист, чтобы они обучались на современнейшем оборудовании. А здесь оно такое и установлено.

# общество # Государственная политика в области сельского хозяйства # Государственная политика # Михаил Дымович

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