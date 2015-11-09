Как он это делает: японец вводит 60-значный пароль за 10 секунд

Новости Японии. Видео, героем которого стал японец, набирает популярность в Интернете.



Очевидцы запечатлели, как пассажир общественного транспорта вводит очень длинный пароль за короткое время. 10 секунд – пароль из 60-ти знаков введен безошибочно и телефон разблокирован.

Ловкость мужчины привела в восторг пользователей социальных сетей.

«Как он это делает», – вопрос-комментарий, который встречается чаще всего.

За двое суток видео посмотрели около полумиллиона человек.

16-летний британец стал самым молодым покорителем Южного полюса. Белорусский силач Кирилл Шимко установил мировой рекорд, протянув 3 метра танк весом 11,5 тонн. Самая большая в мире семья съедает на ужин 30 кур и 50 кг картофеля.

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