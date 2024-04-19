Прямой эфир

«Это огромная честь и возможность». Александра Носсоль представит Беларусь на конкурсе эстрадной песни «Славянского базара»

19 апреля 2024 08:51
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

До старта самого яркого музыкального события лета осталось всего пару месяцев. «Славянский базар в Витебске» из тех брендов, по которым нашу страну узнают во всем мире. Этого фестиваля ждут не только белорусы, но и все, кто хотя бы однажды ощутил его необыкновенную атмосферу. Одним из главных событий фестиваля станут музыкальные конкурсы. В середине марта в Белыничах, в культурной столице Беларуси, состоялся финал Национального отбора исполнителей эстрадной песни. На XXXIII Международном конкурсе «Витебск-2024» Беларусь представит Александра Носсоль.

«Это огромная честь и возможность». Александра Носсоль представит Беларусь на конкурсе эстрадной песни «Славянского базара»-1

Александра Носсоль, представитель Беларуси на XXXIII Международном конкурсе исполнителей эстрадной песни «Витебск-2024»:
Так сложилось, что «Славянский базар» не первый год в моей жизни, это была моя заветная мечта с детства. Я участвовала много раз в детских отборах. Я была еще совсем малышкой, это были мои первые шаги на сцене. Это мне дало большой опыт. Сейчас я понимаю, что лучше исполнить на подобных отборах, как мне лучше себя представить перед членами жюри. Для меня «Славянский базар» – это огромная честь и возможность представить страну, это большая ответственность. Мотивация играет большую роль. Молодым артистам я бы посоветовала слушать свое сердце.

Дмитрий Потапович, ведущий:
Какую песню вы исполняли на Национальном отборе? Мы знаем, что было две песни: на английском и белорусском.

Александра Носсоль:
Да, я исполняла две песни. Первая была на белорусском языке «Слуцкія ткачыхі». Песня очень известная. Мы написали новую аранжировку, в новом стиле. Вторая песня была полной противоположностью, боевая и энергичная песня, достаточно тяжелая в эмоциональном плане. У меня получилось ее донести. Вторая песня была на английском языке «Listen». Это известное произведение Бейонсе.

Подробности в видео

# Славянский базар в Витебске-2024 # общество # Дмитрий Потапович # Екатерина Яцкевич # Юлия Самусенко

Другие новости рубрики

Все новости
Контртеррористические учения оперативных служб прошли в Минске
19 апреля 2024 08:22

Контртеррористические учения оперативных служб прошли в Минске

Более 3 тыс. автомобилей скопилось в очередях на границах Беларуси с ЕС
19 апреля 2024 07:52

Более 3 тыс. автомобилей скопилось в очередях на границах Беларуси с ЕС

Алёна Дзиодзина: «Крайне выгодно село обесценить. Голодным и бедным обществом гораздо проще манипулировать»
19 апреля 2024 07:10

Алёна Дзиодзина: «Крайне выгодно село обесценить. Голодным и бедным обществом гораздо проще манипулировать»

В Беларуси стартовал сезон добычи торфа
19 апреля 2024 06:50

В Беларуси стартовал сезон добычи торфа

«Библионочь» пройдёт 19 апреля в 10 городах Беларуси
19 апреля 2024 06:34

«Библионочь» пройдёт 19 апреля в 10 городах Беларуси

Гигин: беглые никакого аналитического продукта дать не могут
18 апреля 2024 20:12

Гигин: беглые никакого аналитического продукта дать не могут

Азарёнок о вручении краповых беретов: есть кому постоять за Беларусь, за Президента, за Родину
18 апреля 2024 20:07

Азарёнок о вручении краповых беретов: есть кому постоять за Беларусь, за Президента, за Родину

«Больше внимания уделить супругу». В чём разница семейных отношений в 30 и 50 лет?
18 апреля 2024 19:45

«Больше внимания уделить супругу». В чём разница семейных отношений в 30 и 50 лет?

Понять, куда двигаться дальше. Почему наступает критический возраст?
18 апреля 2024 19:44

Понять, куда двигаться дальше. Почему наступает критический возраст?

Беларусь представила более 250 новых туристических продуктов – рассказываем о самых интересных
18 апреля 2024 19:44

Беларусь представила более 250 новых туристических продуктов – рассказываем о самых интересных

20 лет работы на сельхозпредприятии! Что волнует делегата ВНС от Молодечненского района?
18 апреля 2024 19:35

20 лет работы на сельхозпредприятии! Что волнует делегата ВНС от Молодечненского района?

Гигин: время перестройки было объективно обусловлено – народ ждал этого
18 апреля 2024 19:23

Гигин: время перестройки было объективно обусловлено – народ ждал этого