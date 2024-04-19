«Это огромная честь и возможность». Александра Носсоль представит Беларусь на конкурсе эстрадной песни «Славянского базара»

До старта самого яркого музыкального события лета осталось всего пару месяцев. «Славянский базар в Витебске» из тех брендов, по которым нашу страну узнают во всем мире. Этого фестиваля ждут не только белорусы, но и все, кто хотя бы однажды ощутил его необыкновенную атмосферу. Одним из главных событий фестиваля станут музыкальные конкурсы. В середине марта в Белыничах, в культурной столице Беларуси, состоялся финал Национального отбора исполнителей эстрадной песни. На XXXIII Международном конкурсе «Витебск-2024» Беларусь представит Александра Носсоль.

Александра Носсоль, представитель Беларуси на XXXIII Международном конкурсе исполнителей эстрадной песни «Витебск-2024»:

Так сложилось, что «Славянский базар» не первый год в моей жизни, это была моя заветная мечта с детства. Я участвовала много раз в детских отборах. Я была еще совсем малышкой, это были мои первые шаги на сцене. Это мне дало большой опыт. Сейчас я понимаю, что лучше исполнить на подобных отборах, как мне лучше себя представить перед членами жюри. Для меня «Славянский базар» – это огромная честь и возможность представить страну, это большая ответственность. Мотивация играет большую роль. Молодым артистам я бы посоветовала слушать свое сердце.

Дмитрий Потапович, ведущий:

Какую песню вы исполняли на Национальном отборе? Мы знаем, что было две песни: на английском и белорусском.

Александра Носсоль:

Да, я исполняла две песни. Первая была на белорусском языке «Слуцкія ткачыхі». Песня очень известная. Мы написали новую аранжировку, в новом стиле. Вторая песня была полной противоположностью, боевая и энергичная песня, достаточно тяжелая в эмоциональном плане. У меня получилось ее донести. Вторая песня была на английском языке «Listen». Это известное произведение Бейонсе.