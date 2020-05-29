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Участок Филимонова закроют для ремонта 30-31 мая

29 мая 2020 16:05
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Новости Беларуси. Участок дороги на Филимонова будет закрыт для движения в выходные 30-31 мая, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Участок Филимонова закроют для ремонта 30-31 мая-1

Нельзя будет проехать от пересечения с переулком Макаенка до проезда к дому № 55. Здесь местами уже сняли асфальт. За два дня будет новый. Общественный транспорт этот участок объедет. Закрывать улицу будут по частям.

# Работа транспорта в Минске # общество # Фотофакт

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