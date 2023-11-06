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Участников ЗОЖ-проекта наградили в Минске

06 ноября 2023 09:28
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Новости Беларуси. Как не стать заложником вредных привычек и заменить их полезными? Этому на протяжение всего лета ребят учили сотрудники загородных оздоровительных лагерей. К профилактическому проекту «Ваш выбор» присоединились 26 учреждений, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Участников ЗОЖ-проекта наградили в Минске-1

В каждом из них сотрудники проводили индивидуальные, групповые и общие занятия для подростков. С ребятами работали не только педагоги, но и психологи, врачи, а также инспекторы. Любовь к здоровому образу жизни прививали не только через беседы, спортивные и интеллектуальные развлечения стали прекрасной альтернативой табакокурению, употреблению алкоголя и других дурманящих веществ. По итогам проекта лучшие коллективы лагерей получили заслуженные награды.

Участников ЗОЖ-проекта наградили в Минске-4

Нина Кусмерская-Мялик, директор оздоровительного лагеря «Политехник»:
Вы знаете, не ожидали, хотя работаю в этом проекте с момента его организации. Спасибо огромное, что наш труд оценен. Надо ребенка с самого раннего возраста при любой возможности приучать к этим хорошим манерам хорошего поведения, питания, правильного выбора своих увлечений и занятий. То, чем мы и занимаемся постоянно.

Участников ЗОЖ-проекта наградили в Минске-7

Снежана Кавриго, руководитель Минского городского центра здоровья:
Если говорить на перспективу, мы сделали своеобразный пилот – онлайн. И в следующем году попробуем какую-то часть сделать при помощи онлайн-формы. То бишь распространение информационных материалов при помощи именно видеоконтента, при помощи социальных сетей.

Участников ЗОЖ-проекта наградили в Минске-10

Проект стартовал еще в 2014 году. Тогда в нем участвовали несколько оздоровительных учреждений. А, начиная с 2016-го, по решению Мингорисполкома мероприятия стали проходить во всех загородных лагерях.

# Детские лагеря в Беларуси # общество # Снежана Кавриго # Фотофакт

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