Участники «Зачётного разговора» в БГУИРе обсудили выборы депутатов

Какие вопросы находятся в зоне ответственности депутатов? Что нужно учесть, делая выбор, и почему участие в политической жизни страны так важно? Ответы на эти и другие вопросы 22 февраля получили участники «Зачетного разговора» в БГУИРе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

К диалогу подключились более сотни студентов. Для многих эта электоральная кампания первая, поэтому ребята живо интересовались всеми нюансами избирательного процесса. Диалог получился открытым и доверительным. Молодежь не стеснялась задавать вопросы, которые их волнуют, а спикеры старались дать максимально подробные ответы. Затронули и тему досрочного голосования. Рассуждали, в чем преимущество такой практики.

Максим Аксененко, секретарь первичной организации ОО «БРСМ» БГУИР: Информационная работа дала огромный результат, видна высокая вовлеченность студентов, особенно первого курса, которые впервые пришли проголосовать. С начала декабря у нас был открыт Штаб молодого избирателя при нашей первичной организации, в котором мы рассказывали в рамках диалоговых площадок, встреч студентам, насколько важен этот процесс для нашей государственности и для каждого жителя нашей страны лично.

Вадим Богуш, ректор Белорусского государственного университета информатики и радиоэлектроники:

На любых выборах голосовать очень важно. И это ключевой элемент участия каждого гражданина Республики Беларусь в формировании будущего нашей страны. Не нужно недооценивать. У нас действительно достаточно передовая система, которая обуславливает организацию выборов через прямое голосование. То есть голос каждого учитывается. И это надо ценить, этим надо пользоваться. И это, на мой взгляд, самое главное основание того, что каждый гражданин Республики Беларусь должен принимать участие в выборах.

К слову, более половины студентов БГУИРа проголосовали досрочно. Для удобства учащихся избирательные участки сформировали в двух общежитиях университета.