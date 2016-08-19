Участники автопробега «Берлин-Москва» сделали остановку в Минске и возложили цветы на площади Победы

Новости Беларуси. Участники автопробега «Берлин-Москва» сделали остановку в Минске. Первым делом гости столицы отправились к монументу Победы, где возложили цветы в память о тех, кто подарил потомкам мирное небо.

Автопробег за мир – это десятки экипажей на легковых автомобилях и мотоциклах. Участие в акции принимают около 250 человек из разных стран. Путь от Берлина до Москвы и обратно в одной автоколонне преодолевают граждане Германии, Швейцарии, Австрии, Беларуси и Украины. Главная идея международной инициативы – мирное сотрудничество народов.

После Минска участники автопробега отправятся в Брест, затем – в Варшаву. Финальной точкой станет столица Германии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Райнер Ротфус, организатор автопробега (Германия):

Этим автопробегом мы стремимся показать и дать сигнал, что мы хотим жить в мире с народами тех стран, которые проезжаем. То же самое символизирует наш логотип. Здесь вы видите два флага, но их можно заменить на любой другой. Речь идет о дружбе народов в Европе.