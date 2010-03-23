Участие Беларуси во Всемирной выставке «ЭКСПО-2010» в Шанхае обсудили в Правительстве

Выставка откроется 1 мая и продлится до конца октября.

Выставка откроется 1 мая и продлится до конца октября.

Участие в ней примут 192 страны и 49 международных организаций. Наша национальная экспозиция разместится в павильоне площадью 1000 квадратных метров. С января там уже идут строительные работы.

Сергей Сидорский, премьер-министр Республики Беларусь:

Цель участия Беларуси во Всемирной выставке «ЭКСПО-2010» в Шанхае — укрепление имиджа, реализация экономических, научных и культурных интересов нашего государства и в целом расширение сотрудничества с Китаем.

Виктор Буря, заместитель премьер-министра Республики Беларусь:

Участие в «ЭКСПО-2010» — это уникальная возможность обеспечить формирование позитивного имиджа Беларуси за рубежом. К тому же, это возможность заявить, что наша страна достаточно сильна, поскольку способна участвовать во во Всемирной выставке «ЭКСПО-2010» наравне с развитыми странами мира. Необходимо показать, что Республика Беларусь — страна, у которой есть будущее, страна, которая готова предложить миру свои достижения.