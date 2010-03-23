Белорусские пограничники примут участие в совместных операциях с коллегами из Евросоюза

Об этом заявил председатель Госпогранкомитета Игорь Рачковский.

По сценарию, будут задействованы как сухопутные, так и воздушные рубежи государств. Особое внимание уделят подготовке кадров и анализу рисков.

В эти минуты в Минске эксперты обсуждают противодействие международной миграции. В заседании под председательством Беларуси участвуют представители 11 государств и организаций. На повестке — вопросы безопасности границ как еврозоны, так и в рамках Таможенного союза.

Игорь Рачковский, председатель Государственного пограничного комитета Республики Беларусь:

Касаясь вопросов Таможенного союза, для пограничников не изменилось ничего и ничего никогда не изменится. Другими словами, мы как работали в этом направлении, осуществляли пограничный контроль, так и будем работать. Безусловно, надо будет усилить работу в этом направлении, особенно с восточного вектора.