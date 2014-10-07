Учащиеся Добрушского профессионального политехнического лицея восстанавливают памятники эпохи соцреализма

Новости Беларуси. В белорусском Добруше памятники соцреализма восстанавливают. Здесь железобетонным символам истории дают новую жизнь. Причем увлечена этим именно молодежь.

Бронзовый Володя Ульянов и суровый железобетонный Ильич – все они дети одной эпохи. Эпохи соцреализма. Сегодня к ней отношение неоднозначное, но факт – это часть нашей истории. Истории зачастую неоправданно забытой.

Далеко не все вожди, населявшие бесконечные парки культуры и отдыха, одинаково благополучно пережили года забвения. Одних взяли на поруки сердобольные товарищи, другие же оказались на свалке истории.

Татьяна Руденок – заведующая лицейским хозяйством и по совместительству руководитель реставрационной мастерской. Руки, ноги, носы и уши одинаково хорошо восстанавливает и Ленину, и задорным пионерам. Отец Татьяны Авенировны был скульптором. Как говорится, гены пальцем не задавишь.

Татьяна Руденок, заведующая хозяйством Добрушского профессионального политехнического лицея:

Когда восстановишь, относишься как к чему-то своему, близкому. Очень жалко, что у нас люди к этому так относятся, как-то недоброжелательно. Надо и в детях воспитывать. Ребята, например, восстанавливают. Они уже идут и смотрят с каким-то восхищением на те скульптуры, которые уже восстановлены.

На бригадном подряде по возрождению соцреализма четыре будущих токаря: Максим, Юра, Саша и Вадим. Работают парни стахановскими темпами: всего за 10 дней из праха времен восстали 9 скульптур.

Максим Котов, учащийся Добрушского профессионального политехнического лицея:

Я хорошо отношусь к этому, потому что в первую очередь это какая-никакая, но историческая память, что-то для себя. Я буду идти со своим другом, со своими детьми когда-нибудь мимо роддома и показывать, что твой друг, отец чинил этот памятник, работал, старался.

О том, что история не принадлежит какому-то одному поколению и символы эпох лишь даны нам на ответственное хранение, своевременно вспомнили в областном управлении образования.

Сергей Василевич, директор Добрушского профессионального политехнического лицея:

Это целая поисковая операция, на самом деле это огромный коллективный труд. Наши коллеги нам помогают, подсказывают что-то где-то. Приезжаем, находим, привозим сюда и восстанавливаем.

Восстановленные скульптуры уже украсили школьные дворы в Жлобине и Житковичском районе. Ко Дню учителя открылся вернисаж и в Гомеле.

В областном центре всерьез задумались о создании целого парка советской скульптуры, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.