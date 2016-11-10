Убрать транспорт с площади Свободы и объединить Верхний город: планы по перестройке Минска

Новости Беларуси. Пешеходные улицы, подземные магистрали и парковки.

Столичные градостроители рассказали о своих планах по преображению центра Минска в пределах 1 транспортного кольца.

Сейчас проект находится на согласовании в Министерстве культуры Беларуси. Подобные предложения архитекторы озвучивают уже не первый год. Однако воплощение задумок стало возможно лишь в современных условиях.

Особое внимание – сохранению историко-культурного наследия.

Специалисты предлагают убрать транспорт с площади Свободы под землю и организовать уникальную историческую площадь.

В планах – исключить движение транспорта по улицам Немига – Богдановича на участке между Романовской Слободой и улицей Янки Купалы, объединив таким образом Троицкое и Раковское предместья и Верхний город в единое целое, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Александр Акентьев, главный архитектор УП «Минскградо»:

Эта работа потребует значительных усилий и финансовых затрат. Но то, чего мы можем достигнуть созданием нового качества на площади Свободы, убрав транспортное движение и объединив обе стороны улицы Ленина… Качественно изменится вся картина центра города.