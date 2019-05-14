«У вас хороший послужной список»: Президент привёл к присяге судью Конституционного суда

Новости Беларуси. Президент ждет конкретных предложений по совершенствованию Конституции. Это Александр Лукашенко подчеркнул 14 мая во время присяги судьи Конституционного суда Беларуси Аллы Бодак, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Президент ждет конкретных предложений по совершенствованию Конституции. Это Александр Лукашенко подчеркнул 14 мая во время присяги судьи Конституционного суда Беларуси Аллы Бодак, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В торжественной обстановке юрист с 25-летним стажем взяла на себя обязательство честно, добросовестно и беспристрастно защищать конституционный строй и верховенство Конституции страны. Президент вручил ей удостоверение и подарочный экземпляр главного закона Беларуси. А также пожелал профессиональных успехов, заметив, что ее сегодняшняя подпись в акте о принесении присяги является важнейшей в жизни.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Не каждому дается такое право и такая возможность – быть членом самого высшего суда в нашей стране, Конституционного суда. Я желаю творческих успехов. Все-таки, я считаю, наш Конституционный суд – это и творческая лаборатория наших юристов. Ведущих юристов.
Еще раз хочу напомнить, что я жду от вас конкретных предложений по совершенствованию нашей Конституции. Я очень хочу, чтобы предложения были внесены, прежде всего, от этих высококлассных юристов.
Я очень доволен, что вы прошли парламентскую школу. У вас хороший послужной список как у юриста. Вы начинали с самой маленькой должности и работали на высоких должностях в Министерстве юстиции. Но самый большой опыт, который вы приобрели за эти годы, в нашем парламенте. Он вам пригодится, я это знаю по себе.
Поэтому еще раз прошу вас быть и творческими людьми. Не только давать какие-то заключения и вести споры идеологии (это тоже место для диалога и споров). Не только, как это у юристов в последнее время принято, спорить, кто важнее (я, кстати, доволен, что идет такой спор – это хорошо, когда идут дискуссии).
Но запомните, третий раз говорю об этом: вы люди творческие. И страна от вас ждет хороших предложений по совершенствованию нашей Конституции и всего массива нашего законодательства.
После вступления в новую должность Алла Бодак поделилась с журналистами профессиональными планами. Судья рассказала, что активно будет участвовать в подготовке предложений по совершенствованию Конституции.
Алла Бодак, судья Конституционного суда Беларуси:
Идет работа по подготовке предложений по корректировке Конституции. Я думаю, что при совершенствовании, при осуществлении этой работы нужно руководствоваться основными критериями и подходами. Я думаю, что одними из основных является в первую очередь укрепление белорусского суверенитета и государственности.
Конечно, речь идет о создании для всех трех ветвей власти необходимых условий для дальнейшего совершенствования и решения задач по постепенному устойчивому развитию нашей страны. При этом Конституция наша, я думаю, и в дальнейшем будет ставить во главу угла интересы простого человека.
Конституционный суд Беларуси существует с 1994 года. Он формируется в количестве 12 судей. Шесть назначаются Президентом, еще шесть избираются Советом Республики.