«У вас хороший послужной список»: Президент привёл к присяге судью Конституционного суда

Новости Беларуси. Президент ждет конкретных предложений по совершенствованию Конституции. Это Александр Лукашенко подчеркнул 14 мая во время присяги судьи Конституционного суда Беларуси Аллы Бодак, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В торжественной обстановке юрист с 25-летним стажем взяла на себя обязательство честно, добросовестно и беспристрастно защищать конституционный строй и верховенство Конституции страны. Президент вручил ей удостоверение и подарочный экземпляр главного закона Беларуси. А также пожелал профессиональных успехов, заметив, что ее сегодняшняя подпись в акте о принесении присяги является важнейшей в жизни.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Не каждому дается такое право и такая возможность – быть членом самого высшего суда в нашей стране, Конституционного суда. Я желаю творческих успехов. Все-таки, я считаю, наш Конституционный суд – это и творческая лаборатория наших юристов. Ведущих юристов. Еще раз хочу напомнить, что я жду от вас конкретных предложений по совершенствованию нашей Конституции. Я очень хочу, чтобы предложения были внесены, прежде всего, от этих высококлассных юристов.

Я очень доволен, что вы прошли парламентскую школу. У вас хороший послужной список как у юриста. Вы начинали с самой маленькой должности и работали на высоких должностях в Министерстве юстиции. Но самый большой опыт, который вы приобрели за эти годы, в нашем парламенте. Он вам пригодится, я это знаю по себе. Поэтому еще раз прошу вас быть и творческими людьми. Не только давать какие-то заключения и вести споры идеологии (это тоже место для диалога и споров). Не только, как это у юристов в последнее время принято, спорить, кто важнее (я, кстати, доволен, что идет такой спор – это хорошо, когда идут дискуссии).

Но запомните, третий раз говорю об этом: вы люди творческие. И страна от вас ждет хороших предложений по совершенствованию нашей Конституции и всего массива нашего законодательства. После вступления в новую должность Алла Бодак поделилась с журналистами профессиональными планами. Судья рассказала, что активно будет участвовать в подготовке предложений по совершенствованию Конституции.

Алла Бодак, судья Конституционного суда Беларуси:

Идет работа по подготовке предложений по корректировке Конституции. Я думаю, что при совершенствовании, при осуществлении этой работы нужно руководствоваться основными критериями и подходами. Я думаю, что одними из основных является в первую очередь укрепление белорусского суверенитета и государственности. Конечно, речь идет о создании для всех трех ветвей власти необходимых условий для дальнейшего совершенствования и решения задач по постепенному устойчивому развитию нашей страны. При этом Конституция наша, я думаю, и в дальнейшем будет ставить во главу угла интересы простого человека.