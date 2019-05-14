Чем лучше замариновать шашлык? Совет диетолога
С наступлением тепла белорусы, оставив душные офисы, рвутся за черту города. Вылазка на природу без шашлыков – время насмарку. Мясо, приготовленное на углях, в отличие от жареного, сохраняет большинство полезных витаминов и микроэлементов, которые так необходимы человеку.
Кроме того, правильно приготовленный шашлык – на 100% диетическое блюдо. До тех пор, пока туда не вмешиваются маринады и соусы.
Марта Марудова, диетолог:
Любые майонезные составляющие, либо кефирные, либо сметанные в жару крайне быстро превращаются в ядохимикат.
Диетологи настаивают: запечённое на углях мясо – это не только вкусно и полезно.
Как приготовить идеальный шашлык? Секрет армянского повара
На шашлыке можно и нужно худеть, если заменить майонезные маринады натуральными ингредиентами.
Марта Марудова:
Это может быть, например, минеральная вода с газом, специи, зелень, приправы какие-то натуральные – это будет прекрасное мягкое мясо, вкусное, полезное и низкокалорийное. Также можно рекомендовать использовать все современные натуральные приправы: гвоздику, куркуму, кориандр, зелень петрушки, укропа.
Но всё же блюдо коварно. Тяжесть после сытной трапезы – самый безобидный вариант. А вот плохо прожаренное красное мясо непременно подарит гурману целый спектр неприятных ощущений. Тут и отравление, и интоксикация, инфекции и паразиты. А уж если при этом были нарушены и санитарные нормы, то вы рискуете непременно стать пациентом инфекционного отделения.
Марта Марудова:
Чаще всего, помимо самого несвежего мяса, пищевое отравление на природе вызывают нечистые руки. Поэтому следует запастись, помимо шашлыка, естественно, большими объёмами чистой негазированной воды. Используя одноразовую посуду, понимать, что она должна быть одноразовой. Если упала тарелочка, вилочка, то сразу выбросить её в мусор.
В знойный день шашлык может стать настоящей бомбой замедленного действия. Доктора напоминают: жареное мясо не должно лежать на солнцепёке.
Марта Марудова:
Приготовленный свежий шашлык должен быть немедленно употреблён, без всяких на то разговоров.
Правильно приготовленный шашлык в разумном количестве снижает риск возникновения сердечно-сосудистых заболеваний и артрита.
Однако, в зависимости от сорта мяса и способа маринования, всё же противопоказан некоторым группам пациентов.
Например, от баранины стоит воздержаться людям с заболеваниями желудочно-кишечного тракта, а кефирный маринад может спровоцировать повышение уровня кислотности.