Чем лучше замариновать шашлык? Совет диетолога

Кроме того, правильно приготовленный шашлык – на 100% диетическое блюдо. До тех пор, пока туда не вмешиваются маринады и соусы.

С наступлением тепла белорусы, оставив душные офисы, рвутся за черту города. Вылазка на природу без шашлыков – время насмарку. Мясо, приготовленное на углях, в отличие от жареного, сохраняет большинство полезных витаминов и микроэлементов, которые так необходимы человеку.

На шашлыке можно и нужно худеть, если заменить майонезные маринады натуральными ингредиентами.

Диетологи настаивают: запечённое на углях мясо – это не только вкусно и полезно.

Марта Марудова:

Это может быть, например, минеральная вода с газом, специи, зелень, приправы какие-то натуральные – это будет прекрасное мягкое мясо, вкусное, полезное и низкокалорийное. Также можно рекомендовать использовать все современные натуральные приправы: гвоздику, куркуму, кориандр, зелень петрушки, укропа.

Но всё же блюдо коварно. Тяжесть после сытной трапезы – самый безобидный вариант. А вот плохо прожаренное красное мясо непременно подарит гурману целый спектр неприятных ощущений. Тут и отравление, и интоксикация, инфекции и паразиты. А уж если при этом были нарушены и санитарные нормы, то вы рискуете непременно стать пациентом инфекционного отделения.