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У учащихся Брестского музыкального колледжа появилось своё общежитие. Жить они будут в историческом здании

11 сентября 2020 07:18
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Новости Беларуси. Учащиеся Брестского музыкального колледжа имени Григория Ширмы получили собственное общежитие. Рассчитан интернат на 120 студентов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

У учащихся Брестского музыкального колледжа появилось своё общежитие. Жить они будут в историческом здании-1

У учащихся Брестского музыкального колледжа появилось своё общежитие. Жить они будут в историческом здании-3

Гитара, ударные, пианино – колледж занимает лидирующую позицию в стране по подготовке музыкантов. Обучение проходят больше 200 ребят. Половина – иногородние. Теперь вместе они будут не только учиться, но и жить. Для них создали все необходимые условия. Комнаты в общежитии рассчитаны на двоих или троих человек. Здесь же будут и классы для дополнительных занятий музыкой.  

У учащихся Брестского музыкального колледжа появилось своё общежитие. Жить они будут в историческом здании-6

Елена Козич, заместитель начальника управления культуры Брестского облисполкома:  
Это сделано в соответствии с поручением главы государства. В нашей сфере, отрасли культуры – колледжи, средние специальные учебные заведения – учащиеся должны быть обеспечены местами в общежитии. Они могут не только отдохнуть комфортно, но и бытовые какие-то вопросы свои решить. Кроме этого, предусмотрено у них место для занятий. Обеспечены они музыкальными инструментами.  

У учащихся Брестского музыкального колледжа появилось своё общежитие. Жить они будут в историческом здании-9

У учащихся Брестского музыкального колледжа появилось своё общежитие. Жить они будут в историческом здании-11

Анастасия Козека, учащаяся Брестского музыкального колледжа имени Г. Ширмы:  
Это очень удобно в том плане, что не нужно сидеть в колледже до 9, а можно заниматься, приходить в общежитие пианистам.  

У учащихся Брестского музыкального колледжа появилось своё общежитие. Жить они будут в историческом здании-14

У учащихся Брестского музыкального колледжа появилось своё общежитие. Жить они будут в историческом здании-16

Дмитрий Кондрачук, учащийся Брестского музыкального колледжа имени Г. Ширмы:  
Даже в финансовом плане: что платить за квартиру, например, 100 рублей и за общежитие – 8 рублей. Это гораздо выгоднее.  

Здание общежития имеет статус историко-культурной ценности. В начале ХХ века это была военная казарма. Последние годы здесь размещалась гостиница.  

У учащихся Брестского музыкального колледжа появилось своё общежитие. Жить они будут в историческом здании-19

У учащихся Брестского музыкального колледжа появилось своё общежитие. Жить они будут в историческом здании-21

Подготовить помещения к проживанию юных музыкантов удалось меньше чем за два месяца. Потребность в жилье закрыли на 100 %. В будущем здесь подготовят комнаты для молодых специалистов-преподавателей.  

# Общежитие # общество # Елена Козич # Анастасия Козека # Дмитрий Кондрачук # Фотофакт

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