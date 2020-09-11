У учащихся Брестского музыкального колледжа появилось своё общежитие. Жить они будут в историческом здании

Новости Беларуси. Учащиеся Брестского музыкального колледжа имени Григория Ширмы получили собственное общежитие. Рассчитан интернат на 120 студентов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Гитара, ударные, пианино – колледж занимает лидирующую позицию в стране по подготовке музыкантов. Обучение проходят больше 200 ребят. Половина – иногородние. Теперь вместе они будут не только учиться, но и жить. Для них создали все необходимые условия. Комнаты в общежитии рассчитаны на двоих или троих человек. Здесь же будут и классы для дополнительных занятий музыкой.

Елена Козич, заместитель начальника управления культуры Брестского облисполкома:

Это сделано в соответствии с поручением главы государства. В нашей сфере, отрасли культуры – колледжи, средние специальные учебные заведения – учащиеся должны быть обеспечены местами в общежитии. Они могут не только отдохнуть комфортно, но и бытовые какие-то вопросы свои решить. Кроме этого, предусмотрено у них место для занятий. Обеспечены они музыкальными инструментами.

Анастасия Козека, учащаяся Брестского музыкального колледжа имени Г. Ширмы:

Это очень удобно в том плане, что не нужно сидеть в колледже до 9, а можно заниматься, приходить в общежитие пианистам.

Дмитрий Кондрачук, учащийся Брестского музыкального колледжа имени Г. Ширмы:

Даже в финансовом плане: что платить за квартиру, например, 100 рублей и за общежитие – 8 рублей. Это гораздо выгоднее. Здание общежития имеет статус историко-культурной ценности. В начале ХХ века это была военная казарма. Последние годы здесь размещалась гостиница.