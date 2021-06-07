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Военно-медицинский институт откроется 7 июня в БГМУ

07 июня 2021 07:23
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Новости Беларуси. В Минске 7 июня откроется военно-медицинский институт. Он создан на базе одноименного факультета в Белорусском государственном медицинском университете, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Военно-медицинский институт откроется 7 июня в БГМУ-1

ВУЗ будет готовить кадровых офицеров медицинской службы для Вооруженных Сил Беларуси и других воинских формирований по специальности «лечебное дело», специализации «военно-медицинское дело».

Здесь также будут проходить подготовку студенты БГМУ по программе офицеров медицинской службы запаса. Наладят и переподготовку и повышение квалификации врачебного состава Вооруженных Сил.

# Образование в Беларуси # общество # Фотофакт

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