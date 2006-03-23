У природы нет плохой погоды...

Сегодня отмечается Всемирный метеорологический день - профессиональный праздник синоптиков всех стран.Каждый год метеорологический день имеет свое посвящение. В нынешнем году он проходит под девизом "Предотвращение опасностей и смягчение последствий стихийных бедствий". Главное, что ждут от синопатиков - точных прогнозов погоды. Как отмечают специалисты, оправдываемость синоптических прогнозов Республиканского гидрометцентра составляет 92-95%. При этом точность суточных прогнозов приближается к 94%, трехдневных - 92%, штормовых предупреждений об опасных явлениях погоды - 93%, стихийных явлениях - 95%. Как показывает анализ, особенно ценится точность синоптических прогнозов об аномальных явлениях, так как это дает возможность своевременно принять меры по предотвращению возможного ущерба или минимизировать последствия стихийных явлений. Информация о состоянии погоды в Беларуси обновляется каждые три часа, а предоставляют ее 52 метеостанции. Данную информацию в кодированном виде (может включать до 100 элементов) специалисты направляют в Республиканский гидрометцентр, куда, кроме этого, ежедневно поступает 90 карт о развитии синоптической ситуации и более 18 снимков с искусственных спутников Земли, охватывающих территорию страны. В дальнейшем планируется повысить процент оправдываемости прогнозов за счет технического обновления предприятий. Для этого будут установлены современные модели машин, которые на основе математических уравнений могут вычислить развитие погоды, а синоптики адаптировать их к конкретной территории. И еще,Республиканский гидрометцентр в настоящее время обменивается информацией с аналогичным центрами Москвы, Мельбурна, Вашингтона. Там данные обрабатываются и возвращаются в информационные центры в виде карт, таблиц и графиков.