Старинное захоронение обнаружили в центре Гродно

В историческом центре Гродно, на улице Малая Троицкая, во время возведения торгово-административного здания строители обнаружили старинные захоронения. Работы тут же приостановили, но на место прибыли не следователи, а ученые из Института истории Национальной академии наук, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Археологи выяснили, что здесь когда-то находилось кладбище – обнаруженные более 50 погребений предположительно относятся к XVI-XVII векам. Вместе с костными останками нашли монеты, торговые жетоны, предметы быта и даже старинный фундамент. Ученые предполагают, что он мог принадлежать культовой постройке тех времен. Сейчас все артефакты тщательно изучают – они помогут дополнить картину жизни и быта горожан прошлых столетий.

Александр Вашанов, археолог Института истории НАН Беларуси: Всего предстоит исследовать порядка 150 квадратных метров. По предварительным оценкам можно сказать, что погребений будет более 50.

Валентина Винникова, младший научный сотрудник отдела антропологии Института истории НАН Беларуси:

Будет проводиться с ними камеральная обработка, то есть очистка костных останков. Будет устанавливаться их пол, возраст, фиксироваться различные травмы, патологии, которые есть на костях. Скелетных останков у нас из Гродно, из Гродненской области не так много. Поэтому это поможет нам добавить еще информации о населении данной территории. Плюс ко всему, посмотреть эту информацию с точки зрения всей территории Беларуси.

Такие находки в этой части города не стали неожиданностью для специалистов – исторические источники упоминают о кладбище. Именно поэтому строительство изначально велось с особой осторожностью – по закону все работы в историческом центре Гродно находятся под контролем ученых.