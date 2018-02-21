«У отца сдали нервы и он застрелился». Прорывались в свой дом через забор и с милицией, а теперь не могут переселиться из аварийного здания

В этом году ему исполняется 80 лет. Однажды он появился на окраине столицы, и с тех пор многое повидал на своём веку: слёзы, счастье, печаль, радость, рождение, свадьбы и похороны. Речь идет о трёхэтажном доме, который однажды стал камнем преткновения для минчанина Валерия Рутковского. И он вот-вот готов разразиться трёхэтажным сленгом.

Валерий Рутковский:

Мои бабушка и дедушка, и прабабушка проживали в этом доме. Ранее это было педучилище, пединтернат. И мои дедушка с бабушкой, как педагоги, приехали туда работать. В 1975 году образовалось авиационное училище, реорганизация получилась – из педучилища в авиационное. И по сей день наша семья там проживает. Третье поколение. Дом, по сути, был ведомственным, и это не могло не беспокоить Валерия. Ведь, в отличие от своих родственников, отдавших годы академии, мужчина никакого отношения к этому учебному заведению не имел. Однажды в доме он остался в одиночестве.

Все соседи разъехались: кто-то построил квартиру, кто-то получил общежитие, кто-то по иным причинам. Родителям Валерия предлагали также варианты квартир взамен ветшающего дома, но ничего из предложенного не понравилось. Однажды стало поздно. И больше уже, вообще, ничего не предлагали.

Мужчина понимал, что надо что-то делать. Валерий Рутковский:

В 2015 году я решил воспользоваться правом на приватизацию. Я написал заявление на имя ректора Академии авиации, приложил весь перечень документов. Ждал ответа около 3 месяцев. Они делали различные отписки. И чётко, прекрасно понимал, что приватизация заканчивается в июле 2016 года и оставалось времени очень мало. Было написано повторное заявление на право на приватизацию, чтобы мне дали ответ – либо да, либо нет, с мотивировочной частью. Ответа так и не получил. И в январе 2016 года я подал исковое заявление в суд Заводского района. Нагрянули комиссии и признали, что дом находится в аварийном состоянии.

И не удивительно, ведь, по словам Валерия, с 1948 года дом ни разу не ремонтировался. Под тяжестью лет крыша прохудилась, чердачные перекрытия просели, по стенам пошли трещины. Валерий Рутковский:

На основании всего этого мне было отказано в праве на приватизацию данной квартиры, в которой мы проживаем с 60-ых годов. Признали договор найма ничтожным, признали дом 4-ой категории опасности – эксплуатация запрещена, с последующим сносом, в кратчайшие сроки отселить. Кто будет отселять мужчину – непонятно.

То ли Академия авиации, то ли администрация Заводского района, то ли министерство транспорта и коммуникаций. Попытка урегулировать вопрос была предпринята Академией авиации. Валерию предлагали покинуть родные стены и справить новоселье в общежитии. Минчанин отказался, и тут началась настоящая война за аварийный угол.

Валерий Рутковский:

Появились достаточно серьёзные проблемы с проходом к месту жительства. Дом находится на территории Академии авиации. Чтобы пройти к своему дому, мне надо пройти КПП.

Первое время нашей семье приходилось проходить КПП со звонком в милицию. Потому что они считали, что мы там живем незаконно, и мы там никто. Милиция им объяснила, вроде, было более-менее нормально. Какие-то они хотели, чтобы пропуски у нас были. Но с каждым годом это всё было тяжело проходить. И, чтобы не назревали конфликты, нам приходилось лазить через забор, чтобы не трепать себе нервы. Также запретили въезд личного транспорта, я по сей день не могу спокойно подъехать к своему дому. Сегодня молодой человек уверен: именно настойчивые предложения пройти из родных пенатов с вещами на выход стали последней каплей для его отца. Валерий Рутковский:

После 11-12 часов к нам приходила служба охраны Академия авиации, требовали документы, основания, почему мы здесь проживаем. Однако, служба охраны не в компетенции требовать такие документы. Была пара случаев – вызывали милицию на нас. У отца сдали нервы и он застрелился.

Пару лет Валерий ходил по судам и всевозможным инстанциям, сегодня даже столичные адвокаты на просьбу о помощи лишь разводят руками. И только предполагают, кто мог бы помочь в решении проблемы, которая стала краеугольным камнем. Евгений Божанов, юрист:

Действительно, Валерию предлагали вселиться в общежитие Академии авиации, но по тому же положению об общежитиях это будет незаконно. Потому что он не является ни сотрудником, ни учащимся этого заведения. Посему, на мой взгляд, на какие-то уступки могла бы пойти администрация. Войти в положение, потому что имеется заключение об аварийности этого дома.