«У нас один взгляд на наше будущее и на наше прошлое». Игорь Луцкий побывал на открытии обновлённого мемориала в Столинском районе

Новости Беларуси. В Столинском районе открыли обновленный мемориал на месте расстрела более 12 с половиной тысяч мирных жителей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Стасино, или, как еще называют это место, Затишье – одно из крупнейших захоронений в стране. Котлован, вырытый еще в довоенное время для строительства авиационного ангара, стал могилой для 8 тысяч евреев и 4,5 тысяч мирных белорусов.

Расстрелы отличались особой жестокостью и цинизмом – сперва людей заставляли аккуратно снять всю одежду, лечь в ряд и ждать рокового выстрела. По словам очевидцев, после этого земля над могилой еще продолжала «дышать». Сюда же свозили тела тех, кто погиб на расстрелах, а это были целые семьи белорусов, кто не сдавался и боролся с врагом. Больше пяти тысяч мужчин, больше трех тысяч женщин и три с половиной тысячи детей навсегда остались в Стасинском лесу. Живое напоминание о том, что нельзя забыть.

Дарья Стаховец, ученица средней школы №2 Столина:

То, что дети, это меня больше всего удивило. Потому что не жалели даже детей, убивали всех подряд. Для меня, если бы я была матерью, я бы не вынесла, чтобы мой ребенок погиб.

Ольга Цупа, жительница Столина:

Я сегодня наблюдала около тысячи наших детей. Здесь их значительно больше. Глядя на детей, одно дело – учить историю, а другое – давать уроки на таких памятных местах.

Игорь Луцкий, заместитель главы Администрации Президента Беларуси:

Если дорога к таким местам зарастет хмызняком, то они повторят с нами то же самое. Я бы даже так сказал, что ответ на те санкции, которые сейчас к нам применяют, работа здесь, на этих местах, увековечивание памяти тех, кто погиб, тех, кто невинно сложил голову от тех людей, которые с Запада пришли сюда. 12 с половиной тысяч человека. Это нет, считайте, Столина. Количество людей, которые было здесь, говорит о консолидации общества, о единстве в обществе, о том, что у нас один взгляд на наше будущее и один взгляд на наше прошлое. Это тоже очень важно. Нам пытаются навязать новые ценности, пытаются сказать: что же, произошло и произошло. Нет, мы не должны этого забыть.