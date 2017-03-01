У нас две родины: чем живет грузинская диаспора в Беларуси

Новости Беларуси. Герои нашего следующего сюжета, несмотря на кавказские корни, своим домом называют Беларусь. Здесь они нашли себя в любимом деле, обрели семьи и успешны в работе. К слову, грузинская диаспора – одна из самых многочисленных в Синеокой, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Семнадцать лет назад совсем юным Николоз Горгодзе приехал из грузинской столицы в белорусскую. Здесь же выучился на врача и остался жить. Сегодня он успешный онколог, практикующий хирург.

Николоз Горгодзе, врач-онколог-хирург Республиканского научно-практического центра онкологии и медицинской радиологии имени Н.Н. Александрова:

Беларусь впереди паровоза пока. Здесь есть понятие «гуманной медицины». Здесь гражданина лечат бесплатно. Не смотришь, может потянуть пациент лечение или нет. Это основное, из-за чего я остался в Беларуси и работаю врачом.

Грузинские корни дают о себе знать и, как полагается настоящему сыну Кавказа, доктор Горгодзе по жизни идет с песней.

Родные грузинские мотивы напевает и Кетеван. Занимается девушка этим профессионально.

Второй дом здесь, в Беларуси, ее семья нашла еще в конце 90-х. Папа грузин, мама белоруска. Сама она считает себя белоруской с грузинским характером. Кетеван почитает традиции обеих стран: любит ароматные хинкали с хачапури и в тоже время не забывает аромат поджаристых драников и кулебяк по-белорусски. Признается, что где бы она ни жила, все равно остается грузинкой.

Кетеван Асраташвили:

У нас папа серьезно занимается тем, чтобы мы знали грузинскую культуру. Белорусская культура тоже потрясающая. Она меня манит. Мне хочется читать, знать все, что здесь происходило. Потому что это нужно знать – я здесь живу.

О том, что наши культуры взаимоинтересны, лучше всего говорит возросший поток туристов. Тбилиси – чуть ли не самое популярное направление у наших туристов, и немудрено.

Алена Сырова, СТВ:

По духу близки народы Беларуси и Грузии, так же как и жители нашей страны, грузины очень ценят и берегут тепло в своих домах и с таким же теплом и гостеприимством встречают каждого, кто переступает порог их дома.

О том, как принимать гостей, Лия Гахария, кажется, знает все.14 лет назад она создала не просто ресторан национальной кухни, а настоящий грузинский дом в Беларуси.

Лия Гахария, владелец ресторана грузинской кухни:

Я всегда говорю: у нас две родины. Когда произносим тост за родину, мы пьем в одном бокале за Грузию и за Беларусь, потому что для грузин это второй дом.