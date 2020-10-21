«У нас чётко распланировано, сколько потратим на продукты». Многодетная мама о планировании бюджета и любимых блюдах детей

Новости Беларуси. Говорим о многодетных мамах, больших семьях и безграничной любви к детям. Мама шестерых детей, Татьяна Федорова, рассказала, как правильно распределить бюджет, а также о любимых блюдах семьи, сообщили в программе «Большой город» на СТВ.

Екатерина Забенько, ведущая:

Получается, что был период вашей жизни, когда вам приходилось одновременно кормить всю семью: это и муж, и старшие дети, которые школьники, и младшие дети, которые не ходят еще в сад, кто-то уже ходит в сад. То есть это абсолютно разношерстная аудитория, которую нужно накормить одному человеку и приготовить какие-то блюда, чтобы это еще и было вкусно. Как вам это удавалось?

Татьяна Федорова, многодетная мама:

Кто-то любит одно, кто-то любит другое, кто-то вообще ничего не любит. Иногда приходилось по несколько блюд сразу готовить. Рассчитываешь, кто у меня будет есть борщ, кто-то котлеты. Рыбу вообще не хотят есть. С грибами горшочки, картошка с грибами и мясом в горшочках. Я знаю, что они уйдут все, и все их любят. Поэтому я готовлю. Салатики всевозможные, пирожки с капустой тоже улетают у нас со скоростью света. Булочки с корицей, с маком. Екатерина Забенько:

Как вы закупали продукты: большой магазин или маленький магазин, редко или часто, по списку или по наитию, на цены смотрите, когда приходите в магазин? «С первым ребёнком было сложно, а дальше легче». Мама шестерых детей раскрыла секрет, как все успеть

Татьяна Федорова:

Я приучила себя так: не идти в магазин, потому что хочется просто сходить. Я именно закупаться. Расчет идет минимум на неделю, чтобы у меня было из чего, что я готовить буду. У меня минимум на семь дней рассчитано, семь – десять дней. Я иду с четкой целью: вот мне надо это, это и это, на другие полки я даже не смотрю. Екатерина Забенько:

В дни рождения вы организуете застолья? Татьяна Федорова:

Да, конечно. У нас как-то получается так, что только у мальчишек зимой дни рождения, а все девчонки весенние, поэтому, начиная с апреля, мы регулярно выезжаем на день рождения на шашлыки. Екатерина Забенько:

Еще про экономию бюджета, потому что к кому, как ни к многодетной маме, за этим обращаться. Как правильно распорядиться деньгами и бюджетом? Много детей, кого-то нужно одеть, кому-то обувь купить, кому-то гаджеты уже необходимы, кому-то детские игрушки. Как сделать так, чтобы всем всего хватало в полной мере, но при этом еще и денег хватало многодетной маме, которой нужно и купить, и накормить, и распределить?