«У каждой – свой характер». Съездили к элитным лошадям под Минском и узнали, какие две буквы должны быть в кличке

Елена Вяжевич, заведующая племенной конефермой «Полочаны»: У нас такая база ОАО «Полочаны» по программе «Коневодство». У нас любители спорта. Одна конюшня на 54 места, а вторая на 55 мест. Здесь находятся лошади ценнейших пород. Даже из Германии были завезены в 2007 году. Породы – ганноверы, тракены, вестфальская порода, голштинские. У нас хороший инструктор – Белоус Елена Вячеславовна, мы рады ей. И у нее команда любителей. И с ее помощью мы можем показать, что могут наши лошади.

Потом «Наполеоника» – это очень масштабное событие, очень стрессовое для лошадей, потому что пушки, выстрелы, сабли, люди, наряженные в костюмы, перья. Смотришь, самому иногда страшно – этот дым валит. Смотрю, что наши лошади возглавляют все эти отряды, и гордость берет. И соревнования – прыгать 80-90-100-110 – лошадки любительский свой уровень бегут.

Елена Белоус, инструктор по конному спорту: Нас приглашают – то соревнования, то какой-то праздник, то экскурсия. А в конце ноября нас зовут на «Наполеонику» 1812 года – поучаствовать нашим лошадям там, на реконструкции под Борисовом. Мы уже второй год туда поедем. А до этого еще мы ездили на «Золотую шпору». То есть наши лошади универсальны: они и в поля пойдут – мы ходили в поход 40 километров из Полочан в Раков два года назад.

Лошадей от полочанской конефермы покупают не только белорусы, но и соседи из России и даже Узбекистана. А это уже показатель. За животными здесь ухаживают по-особому, и к каждому подбирают индивидуальный подход. Их, можно сказать, «отец» и воспитатель Михаил Бриль работает уже пятый год. Его задача – вырастить и подготовить молодых лошадей к будущей работе с людьми.

Михаил Бриль, наездник-берейтор:

Интересна работа тем, что у каждой лошади свой характер. К каждой лошади – свой подход. Как человек с человеком находит общий язык, так и тренер лошадей должен находить общий язык с лошадью. Как и раньше воспитывали ребенка – кнутом и пряником. Наказание должно быть легким, но лошадь должна уважать человека. Давать ей много баловаться – тоже не очень хорошо. Потому что лошадь прекрасно понимает, что она гораздо крупнее человека, физически сильнее. И если лошадь разыграется, выйдет из-под контроля, то это будет не очень хорошо.

Интересно, что у лошадей двойняшки рождаются очень редко. И если рождаются, то, как правило, либо один погибает, либо даже два. А у нас был хороший такой пример, что могут рождаться и два, и могут выживать, быть здоровыми, полноценным лошадьми. У нас родословная учитывается. У нас немецкие породы, поэтому кличка лошади – первая буква должна быть по кличке отца, в середине или в конце должна быть обязательно буква матери. Иногда сложно придумать кличку, чтобы все было правильно.