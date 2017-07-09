«У каждого из нас частичка души живет на малой родине»: Президент принял участие в праздновании Купалья в Александрии

Новости Беларуси. На неделе исполнилось 135 лет со дня рождения Ивана Доминиковича Луцевича, который в белорусскую и мировую литературу вошел под псевдонимом Янка Купала, поскольку родился в ту самую таинственную ночь, когда все девушки плетут венки и ищут «папараць-кветку», сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Эту древнюю и очень красивую традицию возродили на живописном берегу Днепра. И вот уже который год в этот день именно здесь Александрия собирает друзей.Чем еще заняться девушкам в ожидании купальской ночи? Две подружки, две Ольги плетут венки. Травы по такому случаю привезли с собой.

Ольга Слиж:

Луговые – сами собирали, заготавливали. Везли из Гродно. Костры, «папараць-кветка», плывущие по реке венки... В купальские гадания можно верить, можно нет, но, по крайней мере, проверить хочется.

Ольга Войтович:

Я – нет! Я замужем. На самом деле купальские венки – не только для гадания. Их использовали для защиты дома, плели на рассвете из разных трав, а потом вешали над входной дверью, чтобы внутрь не попадало зло. Кстати, травы собирать в купальскую ночь сам Бог велел. В это время они наполняются особой силой. На отсутствие спроса знахарки не жалуются.

Ирина Каминская:

Добрые знахарки всегда пользовались популярностью. Мята, ромашка, васильки, а вот и зверобой. У этой травы свои секреты. Ирина Каминская:

Когда кости ломит, можно в ванну бросить попариться. А еще говорят, что когда юноша женится, если настоять и умыться, то это на мужскую силу, счастливую семейную жизнь. И этот мужчина всегда будет хорошим семьянином. Ирина Витольдовна все секреты белоруских трав узнала у бабушки, правда, признается, на себе испробовала еще не все. Тот же зверобой, который расцветает как раз на купалье, правда, по католическому календарю.

Ирина Каминская:

Детей купали в этой травке, чай готовили. На мужчине не проверяла, надо проверить. У нас столько цветов было: ромашки, васильки, пионы, зверобой. На чердаке деревенского дома такой аромат! Кажется, что ты находишься в сказочном домике. Праздник в Александрии. Как травы в купальском венке, здесь сплелись современность и вековые традиции. Поиск «папараць-кветки» – сегодня на празднике уже молодежный квест. Маленькая Янина – ей 12 лет – делает кукол. Теперь они просто для красоты.

Янина Климович:

Гэтыя лялькі ставілі дзецям у комнату ад зглазу, таму ў іх няма вачэй. А рядом Евгений Иванович вырезает ложки ножичком из баклуш. Научился сам. Да за 20 лет испробовал на сей предмет древесину всех белорусских пород.

Евгений Осипов:

Толькі драўлянымі лыжкамі. І дзеткі, і мой дзед – усё жыццё, колькі я помню, только драўлянымі лыжкамі елі. Ні жалезнымі, на алюмініевымі, карыстаўся толькі драўлянымі лыжкамі. Аттракционы, хороводы, песни-танцы, ароматы любимых блюд. Конкурсы и подарки. Особенно ценятся сувениры хенд-мейд. А еще мастер-классы.

То, что венки здесь плести научат, – это очевидно. Но можно освоить и любое другое дело. За ткацким станком в старину сидели мужчины. Но однажды и женщины занялись этим непростым делом. Ручники, простыни. Ткали и простое полотно, и нарядное. С белорусским орнаментом.

Светлана Юрковец:

Большим мастером надо было быть, чтобы посчитать, как переплетение сделать. Не просто тысячи, сотня тысяч гостей на берегу Днепра. И с каждым годом Александрия собирает все больше друзей.

Гости праздника: Моя военная судьба сложилась так, что я прохожу службу на Дальнем Востоке в городе Владивостоке. Сами родом из Беларуси. Приехали сюда. Очень-очень доволен. Сердце мое поет от счастья, что я на родной земле. Очень сильно скучаю по Беларуси. Я ее очень люблю, она очень красивая. Очень добрые люди. Праздник очень нравится!

Летают парашютисты. Конечно, интересно, весело, очень задорно. В этом году нам здесь очень нравится. Очень красиво, поделки красивые, всё просто завораживает. Приезжают со всех уголков Беларуси из соседних стран и дальнего зарубежья. Вот, например, гости из Литвы. У них тоже такие праздники популярны, традиции похожи. Наконец-то добрались и до Александрии, чтобы посмотреть, как проводят эту особую ночь у нас.

Вильма Шадукеня:

Привезли керамику. Мы сами с мужем гончары. Делаем кувшины и мелкие сувениры для души, для дома. Авиация – хит любого праздника. Небо над Александрией и парашютисты покоряли, и в цвета национального флага разукрашивали. Само собой, удивляли не только современной техникой, но и масштабностью традиционных атрибутов белорусского быта.

И чем ближе к закату, тем больше ажиотаж, ведь ночью на Купальне происходит все самое интересное. И по традиции, открывает вечерние торжества концерт.

Ежегодно принимает участие в празднике Президент. Александр Лукашенко каждый раз признается: здесь, на малой родине, он как нигде отдыхает душой. Зов души, уверен глава государства, знаком и многим другим его землякам. В том числе и тем, кому удалось добиться в жизни успеха.