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«У каждого из нас частичка души живет на малой родине»: Президент принял участие в праздновании Купалья в Александрии

09 июля 2017 18:53
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Новости Беларуси. На неделе исполнилось 135 лет со дня рождения Ивана Доминиковича Луцевича, который в белорусскую и мировую литературу вошел под псевдонимом Янка Купала, поскольку родился в ту самую таинственную ночь, когда все девушки плетут венки и ищут «папараць-кветку», сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Эту древнюю и очень красивую традицию возродили на живописном берегу Днепра. И вот уже который год в этот день именно здесь Александрия собирает друзей.Чем еще заняться девушкам в ожидании купальской ночи? Две подружки, две Ольги плетут венки. Травы по такому случаю привезли с собой.

«У каждого из нас частичка души живет на малой родине»: Президент принял участие в праздновании Купалья в Александрии -1

Ольга Слиж:
Луговые – сами собирали, заготавливали. Везли из Гродно.

Костры, «папараць-кветка», плывущие по реке венки... В купальские гадания можно верить, можно нет, но, по крайней мере, проверить хочется.

«У каждого из нас частичка души живет на малой родине»: Президент принял участие в праздновании Купалья в Александрии -4

Ольга Войтович:
Я – нет! Я замужем.

На самом деле купальские венки – не только для гадания. Их использовали для защиты дома, плели на рассвете из разных трав, а потом вешали над входной дверью, чтобы внутрь не попадало зло.

Кстати, травы собирать в купальскую ночь сам Бог велел. В это время они наполняются особой силой. На отсутствие спроса знахарки не жалуются.

«У каждого из нас частичка души живет на малой родине»: Президент принял участие в праздновании Купалья в Александрии -7

Ирина Каминская:
Добрые знахарки всегда пользовались популярностью.

Мята, ромашка, васильки, а вот и зверобой. У этой травы свои секреты.

Ирина Каминская:
Когда кости ломит, можно в ванну бросить попариться. А еще говорят, что когда юноша женится, если настоять и умыться, то это на мужскую силу, счастливую семейную жизнь. И этот мужчина всегда будет хорошим семьянином.

Ирина Витольдовна все секреты белоруских трав узнала у бабушки, правда, признается, на себе испробовала еще не все. Тот же зверобой, который расцветает как раз на купалье, правда, по католическому календарю.

«У каждого из нас частичка души живет на малой родине»: Президент принял участие в праздновании Купалья в Александрии -10

Ирина Каминская:
Детей купали в этой травке, чай готовили. На мужчине не проверяла, надо проверить.

У нас столько цветов было: ромашки, васильки, пионы, зверобой. На чердаке деревенского дома такой аромат! Кажется, что ты находишься в сказочном домике.

Праздник в Александрии. Как травы в купальском венке, здесь сплелись современность и вековые традиции. Поиск «папараць-кветки» – сегодня на празднике уже молодежный квест.

Маленькая Янина – ей 12 лет – делает кукол. Теперь они просто для красоты.

«У каждого из нас частичка души живет на малой родине»: Президент принял участие в праздновании Купалья в Александрии -13

Янина Климович:
Гэтыя лялькі ставілі дзецям у комнату ад зглазу, таму ў іх няма вачэй.

А рядом Евгений Иванович вырезает ложки ножичком из баклуш. Научился сам. Да за 20 лет испробовал на сей предмет древесину всех белорусских пород.

«У каждого из нас частичка души живет на малой родине»: Президент принял участие в праздновании Купалья в Александрии -16

Евгений Осипов:
Толькі драўлянымі лыжкамі. І дзеткі, і мой дзед – усё жыццё, колькі я помню, только драўлянымі лыжкамі елі. Ні жалезнымі, на алюмініевымі, карыстаўся толькі драўлянымі лыжкамі.

Аттракционы, хороводы, песни-танцы, ароматы любимых блюд. Конкурсы и подарки. Особенно ценятся сувениры хенд-мейд. А еще мастер-классы.

«У каждого из нас частичка души живет на малой родине»: Президент принял участие в праздновании Купалья в Александрии -19

«У каждого из нас частичка души живет на малой родине»: Президент принял участие в праздновании Купалья в Александрии -21

То, что венки здесь плести научат, – это очевидно. Но можно освоить и любое другое дело. За ткацким станком в старину сидели мужчины. Но однажды и женщины занялись этим непростым делом. Ручники, простыни. Ткали и простое полотно, и нарядное. С белорусским орнаментом.

«У каждого из нас частичка души живет на малой родине»: Президент принял участие в праздновании Купалья в Александрии -24

Светлана Юрковец:
Большим мастером надо было быть, чтобы посчитать, как переплетение сделать.

Не просто тысячи, сотня тысяч гостей на берегу Днепра. И с каждым годом Александрия собирает все больше друзей.

«У каждого из нас частичка души живет на малой родине»: Президент принял участие в праздновании Купалья в Александрии -27

Гости праздника:

Моя военная судьба сложилась так, что я прохожу службу на Дальнем Востоке в городе Владивостоке. Сами родом из Беларуси. Приехали сюда. Очень-очень доволен. Сердце мое поет от счастья, что я на родной земле. Очень сильно скучаю по Беларуси. Я ее очень люблю, она очень красивая. Очень добрые люди. Праздник очень нравится!

«У каждого из нас частичка души живет на малой родине»: Президент принял участие в праздновании Купалья в Александрии -30

Летают парашютисты. Конечно, интересно, весело, очень задорно. В этом году нам здесь очень нравится.

Очень красиво, поделки красивые, всё просто завораживает.

Приезжают со всех уголков Беларуси из соседних стран и дальнего зарубежья. Вот, например, гости из Литвы. У них тоже такие праздники популярны, традиции похожи. Наконец-то добрались и до Александрии, чтобы посмотреть, как проводят эту особую ночь у нас.

«У каждого из нас частичка души живет на малой родине»: Президент принял участие в праздновании Купалья в Александрии -33

Вильма Шадукеня:
Привезли керамику. Мы сами с мужем гончары. Делаем кувшины и мелкие сувениры для души, для дома.

Авиация – хит любого праздника. Небо над Александрией и парашютисты покоряли, и в цвета национального флага разукрашивали. Само собой, удивляли не только современной техникой, но и масштабностью традиционных атрибутов белорусского быта.

«У каждого из нас частичка души живет на малой родине»: Президент принял участие в праздновании Купалья в Александрии -36

«У каждого из нас частичка души живет на малой родине»: Президент принял участие в праздновании Купалья в Александрии -38

И чем ближе к закату, тем больше ажиотаж, ведь ночью на Купальне происходит все самое интересное. И по традиции, открывает вечерние торжества концерт.

«У каждого из нас частичка души живет на малой родине»: Президент принял участие в праздновании Купалья в Александрии -41

Ежегодно принимает участие в празднике Президент. Александр Лукашенко каждый раз признается: здесь, на малой родине, он как нигде отдыхает душой. Зов души, уверен глава государства, знаком и многим другим его землякам. В том числе и тем, кому удалось добиться в жизни успеха.

«У каждого из нас частичка души живет на малой родине»: Президент принял участие в праздновании Купалья в Александрии -44

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Я уверен: если состоятельный человек, родившийся в маленькой деревушке и не забывший ее, сделает для нее хоть что-то в течение трех, может быть, пяти лет, наша страна будет прекрасна, она будет цветущей. Поэтому мой призыв сегодня с моей малой родины ко всем тем, кто не забыл свою малую родину: давайте сделаем для этих деревенек, для этих речушек, для маленьких городков и поселков то, что мы можем сделать. Пришла очередь и до этих маленьких городков, до неперспективных деревень – мы их просто должны спасти. Мы должны сделать их удобными для жизни наших людей, наших детей, наших внуков. И куда не вели б нас пути, куда б не уносили реки, есть понятия истоков и родных берегов. Это места, где мы по-настоящему дома, где действительно можно отказаться от суеты и где время течет совершенно по-другому. У каждого из нас частичка души живет на малой родине.

Уже за полночь фейерверки и музыка стихли, огни погасили, Впрочем, лишь до утра. 9 июля праздник продолжился. Ну а тот, кто так и не нашел свою «папараць-кветку» в 2017 году, сможет испытать удачу в следующем.

# общество # Александр Лукашенко # Фотофакт # Купалье

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