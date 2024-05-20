«Ты мне – я тебе» в Беларуси быть не должно. Лукашенко ориентировал спецслужбы на борьбу с коррупцией

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Очень важная задача, о которой вас хотел бы попросить, и это главная причина, что я пригласил вас сюда в связи с назначением. Это вопросы недопущения коррупции и «крышевания» в нашей стране со стороны подконтрольных вам органов, вы ведете контрразведывательное обеспечение и контрольных органов, и правоохранительных органов. Вы должны принимать соответствующие меры и информировать меня, если вдруг возникнет желание у кого-то расширить свою, так сказать, деятельность коррупционную на территории Беларуси. И вот такое скрытое «мышкование» типа «крышевания», как это принято в других государствах, мы это часто на эту тему видим фильмы по телевидению. У нас этого быть не должно. «Крышевание» – это, если оно есть, будет очень серьезно ударять по нашим людям. Вот эта дикая мелкота: я тебе помогу – ты там мне чего-то дашь. Ты мне – я тебе. Вот этого в Беларуси быть не должно.

Президент напомнил и о санкциях, которые идут в разрез с международными нормами. По сути, идет экономическая война против Беларуси с нарушением всех договоров и соглашений. Адекватно и эффективно следует реагировать и на такие факты.