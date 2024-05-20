Прямой эфир

«Ты мне – я тебе» в Беларуси быть не должно. Лукашенко ориентировал спецслужбы на борьбу с коррупцией

20 мая 2024 14:14
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Еще одна задача спецслужб – выявлять и оперативно реагировать на факты коррупционной деятельности и возможные попытки «крышевания». Таких случаев в Беларуси быть не должно, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Президент потребовал пресекать деятельность иностранных спецслужб на территории Беларуси.

«Ты мне – я тебе» в Беларуси быть не должно. Лукашенко ориентировал спецслужбы на борьбу с коррупцией-1

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Очень важная задача, о которой вас хотел бы попросить, и это главная причина, что я пригласил вас сюда в связи с назначением. Это вопросы недопущения коррупции и «крышевания» в нашей стране со стороны подконтрольных вам органов, вы ведете контрразведывательное обеспечение и контрольных органов, и правоохранительных органов. Вы должны принимать соответствующие меры и информировать меня, если вдруг возникнет желание у кого-то расширить свою, так сказать, деятельность коррупционную на территории Беларуси. И вот такое скрытое «мышкование» типа «крышевания», как это принято в других государствах, мы это часто на эту тему видим фильмы по телевидению. У нас этого быть не должно. «Крышевание» – это, если оно есть, будет очень серьезно ударять по нашим людям. Вот эта дикая мелкота: я тебе помогу – ты там мне чего-то дашь. Ты мне – я тебе. Вот этого в Беларуси быть не должно.

Президент напомнил и о санкциях, которые идут в разрез с международными нормами. По сути, идет экономическая война против Беларуси с нарушением всех договоров и соглашений. Адекватно и эффективно следует реагировать и на такие факты.

# Коррупция # общество # Александр Лукашенко

Другие новости рубрики

Все новости
Президент потребовал пресекать деятельность иностранных спецслужб на территории Беларуси
20 мая 2024 13:43

Президент потребовал пресекать деятельность иностранных спецслужб на территории Беларуси

Белорусские вузы планируют принять более 50 тыс. абитуриентов
20 мая 2024 11:27

Белорусские вузы планируют принять более 50 тыс. абитуриентов

Лукашенко предлагает создать с Магаданской областью совместное производство в ювелирной сфере
20 мая 2024 10:46

Лукашенко предлагает создать с Магаданской областью совместное производство в ювелирной сфере

Лукашенко: Беларусь не делит российские регионы на отдалённые и неотдалённые
20 мая 2024 10:36

Лукашенко: Беларусь не делит российские регионы на отдалённые и неотдалённые

Родитель должен быть на расстоянии вытянутой руки! МЧС напоминает о правилах безопасности на каникулах
20 мая 2024 10:09

Родитель должен быть на расстоянии вытянутой руки! МЧС напоминает о правилах безопасности на каникулах

Более тысячи пограничников приняли военную присягу
20 мая 2024 07:27

Более тысячи пограничников приняли военную присягу

Минские пляжи готовы к купальному сезону
20 мая 2024 06:56

Минские пляжи готовы к купальному сезону

От разрухи 90-х до процветания страны! Как решения Лукашенко спасли Беларусь?
19 мая 2024 18:37

От разрухи 90-х до процветания страны! Как решения Лукашенко спасли Беларусь?

Как в Военной академии готовятся к параду 3 июля – посетили тренировки курсантов
19 мая 2024 18:25

Как в Военной академии готовятся к параду 3 июля – посетили тренировки курсантов

Бартош: белорусская продукция в Азербайджане пользуется большим спросом
19 мая 2024 18:08

Бартош: белорусская продукция в Азербайджане пользуется большим спросом

До +27°С и дожди – в Белгидромете рассказали о погоде на неделю
19 мая 2024 17:54

До +27°С и дожди – в Белгидромете рассказали о погоде на неделю

Жара в апреле и северное сияние в мае! Какие ещё аномалии ждут белорусов?
19 мая 2024 17:51

Жара в апреле и северное сияние в мае! Какие ещё аномалии ждут белорусов?