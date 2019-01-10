Туристы начали бронировать места в белорусских агроусадьбах на время II Европейских игр: что важно для гостей

Новости Беларуси. Туристы начали бронировать места в белорусских агроусадьбах на время II Европейских игр, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Причем некоторые гости готовятся воспользоваться 30-дневным безвизовым режимом в полной мере.

Они планируют остаться в Беларуси не только на время масштабных спортивных состязаний, но и продлить свой отдых в агроусадьбах на несколько недель. И это хорошая возможность, с одной стороны, еще больше продвинуть наш туристический потенциал среди иностранцев. С другой – получить дополнительный импульс к развитию отрасли.