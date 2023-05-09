Директор музея истории ВОВ: у нас всё заряжено, чтобы люди не могли уйти равнодушными

Валерия Яскевич, корреспондент:

На таком самолете в мае 1945 года из Берлина в Москву было доставлено Знамя Победы.

Эта одна из последних выпущенных в Советском Союзе моделей. В 2023 году ей будет 70 лет. Музей истории Великой Отечественной войны через свои экспонаты помогает раскрыть историю не только трагических, но и героических дней военных времен.

Владимир Воропаев, директор музея истории Великой Отечественной войны:

Очень огромный интерес к теме Великой Отечественной войны, поэтому, безусловно, все заряжены на результат, на победу, как это сделали наши отцы, прадеды.

Солдаты атаковали день и ночь. Расслабляться было некогда. Держать оборону помогали не только боевые товарищи, но и оружие и техника. Машина «Катюша» была одним из мощнейших орудий, бивших противника. Владимир Воропаев:

У нас не только внутри проходят мероприятия, но также и снаружи, для самых маленьких детей, где будем рассказывать об истории создания самолета, какую роль он играл. Мы везде, где только можно сделать интерактивные зоны, открываем и работаем с ребятами.

Трудно пройти и мимо выставки «Цифры на сердце», которая экспонируется здесь с 2022 года. Художник Михаил Савицкий был узником нацистских лагерей и видел смерть своими глазами. Всю свою боль, страх и переживания он изобразил на картинах. Владимир Воропаев:

У нас все заряжено для того, чтобы люди могли прийти сюда и, самое главное, уйти неравнодушными.

А памяти воинов – дни и ночи, пропитанные кровью фронтовых товарищей. Чтобы воспоминания о подвиге советских солдат жили вечно, в зале Победы золотыми буквами высечены имена тех, кто отдал свои жизни за Родину. Владимир Воропаев:

Мы также посещаем школы, у нас есть такое мероприятие, как «Музей в чемодане», где сотрудник музея выезжает в школу. Сегодня это уже тысячи школьников, которые могли посмотреть, прикоснуться к этим темам.

Солдатская фляга, сдавленная берцовой костью человека, – еще один символ войны, боли и страданий. Предмет был найден в 1992 году в деревне Озерница Слонимского района Гродненской области. Вокруг него размещены опаленные доски, символизирующие разрушенные города, а за ними – полусгоревшие фотографии людей.

Владимир Воропаев:

Огромное спасибо и низкий поклон за Победу, которую они нам принесли, за мирное сегодняшнее небо.

В зале «Дорога войны» представлен танк Победы ИС-2 весом 46 тонн. Он применялся на завершающем этапе Великой Отечественной войны. А боевую машину «Катюшу» впервые использовали на территории Беларуси 14 июля 1941 года. Под командованием капитана Ивана Флерова семь машин и первая испытательная батарея прогремели на станции «Орша».