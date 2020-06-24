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В Беларуси проведено более 900 тысяч тестов на коронавирус

24 июня 2020 14:15
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Новости Беларуси. К ситуации с COVID-19 в нашей стране. По данным Минздрава на 24 июня в Беларуси выписаны из больниц 40 136 пациентов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Беларуси проведено более 900 тысяч тестов на коронавирус-1

Продолжается масштабная работа по выявлению новых случаев заболевания. В стране проведено уже более 900 тысяч исследований.

В Беларуси проведено более 900 тысяч тестов на коронавирус-4

С положительным результатом зарегистрированы 59 945 человек. С момента вспышки COVID-19 на территории страны умерли 362 пациента с рядом хронических заболеваний и выявленной коронавирусной инфекцией.

# Коронавирус # общество # Фотофакт

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