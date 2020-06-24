В Беларуси проведено более 900 тысяч тестов на коронавирус

Новости Беларуси. К ситуации с COVID-19 в нашей стране. По данным Минздрава на 24 июня в Беларуси выписаны из больниц 40 136 пациентов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Продолжается масштабная работа по выявлению новых случаев заболевания. В стране проведено уже более 900 тысяч исследований.