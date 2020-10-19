Троллейбусы №39 и 77 возвращаются на прежние маршруты

Новости Беларуси. Троллейбусы маршрутов № 39 и 77 возвращаются к прежним схемам движения, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Это связано с завершением реконструкции путепровода на улице Орловской. Как и до начала работ, троллейбусы теперь будут следовать от проспекта Пушкина по улице Тимирязева, Саперов, проспекту Победителей и улице Орловской.