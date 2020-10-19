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Троллейбусы №39 и 77 возвращаются на прежние маршруты

19 октября 2020 13:41
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Новости Беларуси. Троллейбусы маршрутов № 39 и 77 возвращаются к прежним схемам движения, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Троллейбусы №39 и 77 возвращаются на прежние маршруты-1

Это связано с завершением реконструкции путепровода на улице Орловской. Как и до начала работ, троллейбусы теперь будут следовать от проспекта Пушкина по улице Тимирязева, Саперов, проспекту Победителей и улице Орловской.

# Работа транспорта в Минске # общество # Фотофакт

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