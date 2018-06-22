Троллейбус с символикой «Славянского базара» появился в Витебске: фотофакт

Новости Беларуси. Он украшен фирменной фиолетово-лиловой символикой 2018 года, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Он украшен фирменной фиолетово-лиловой символикой 2018 года, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Разработка – дизайнера дирекции фестиваля Юлии Крюк. Необычный транспорт с пометкой «Славянский базар» и сайтом международного форума начал курсировать недавно, но уже стал местной достопримечательностью.
Николай Козкин, начальник троллейбусного депо:
Проходит через центр города, амфитеатр, ратушу, драмтеатр. То есть все те места, где происходят все мероприятия «Славянского базара».
Горожане и гости города могут оценить не только фирменный троллейбус, но и еще один проект. В отдельных «электрических автобусах», помимо объявления остановок, дают короткие исторические справки о достопримечательностях, которые проезжают пассажиры.