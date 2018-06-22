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Троллейбус с символикой «Славянского базара» появился в Витебске: фотофакт

22 июня 2018 19:15
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Новости Беларуси. Он украшен фирменной фиолетово-лиловой символикой 2018 года, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Троллейбус с символикой «Славянского базара» появился в Витебске: фотофакт-1

Разработка – дизайнера дирекции фестиваля Юлии Крюк. Необычный транспорт с пометкой «Славянский базар» и сайтом международного форума начал курсировать недавно, но уже стал местной достопримечательностью.

Троллейбус с символикой «Славянского базара» появился в Витебске: фотофакт-4

Николай Козкин, начальник троллейбусного депо:
Проходит через центр города, амфитеатр, ратушу, драмтеатр. То есть все те места, где происходят все мероприятия «Славянского базара».

Троллейбус с символикой «Славянского базара» появился в Витебске: фотофакт-7

Горожане и гости города могут оценить не только фирменный троллейбус, но и еще один проект. В отдельных «электрических автобусах», помимо объявления остановок, дают короткие исторические справки о достопримечательностях, которые проезжают пассажиры.

# Славянский базар в Витебске-2018 # общество # Николай Козкин # Фотофакт

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