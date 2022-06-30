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Три метра над уровнем танка. Зачем слонимские военнослужащие уходят под воду прямо в бронемашинах?

30 июня 2022 06:14
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Новости Беларуси. Обкатка танков под водой. В слонимской 11-й отдельной гвардейской механизированной бригаде новобранцы срочной службы учатся преодолевать на бронемашинах водные препятствия, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Три метра над уровнем танка. Зачем слонимские военнослужащие уходят под воду прямо в бронемашинах?-1

Местом занятий стал полигон «Чепелево» – озеро глубиной более трех метров. Задача танкового экипажа  проехать по дну водоема на Т-72Б. Это и отработка слаженных действий бойцов, и задание на психологическую устойчивость. Солдаты и контрактники предварительно две недели проходили обучение, не только в теории, но и на практике – отрабатывали навыки на гидротренажерах в бассейне. Изучали и алгоритмы действий в предполагаемых нештатных ситуациях.

Три метра над уровнем танка. Зачем слонимские военнослужащие уходят под воду прямо в бронемашинах?-4

Евгений Залевский, командир танка 11-й отдельной гвардейской механизированной бригады:
Да, было как-то первоначально страшно и нервозно, потому что в первый раз, что-то новенькое. Но все справились отлично с этим упражнением, все прошли на ура, получили новые эмоции и впечатления. Я думаю, всем понравилось.

Три метра над уровнем танка. Зачем слонимские военнослужащие уходят под воду прямо в бронемашинах?-7

Михаил Ланкевич, командир танковой роты 11-й отдельной гвардейской механизированной бригады:
Экипаж находится в закрытом помещении, плюс ничего не видно, есть только связь. Три человека под водой, давление воды, машина 44,5 тонны, всякое может случиться. В целом занятия уже подходят к концу. Все механики справились, остальные, я думаю, тоже справятся.

Три метра над уровнем танка. Зачем слонимские военнослужащие уходят под воду прямо в бронемашинах?-10

Иван Гавриленко, начальник медицинской службы 11-й отдельной гвардейской механизированной бригады:
Наша основная задача – это организовать медицинское обеспечение на проведении занятий по преодолению водной преграды на танках. Медицинская помощь никому не понадобилось.

Три метра над уровнем танка. Зачем слонимские военнослужащие уходят под воду прямо в бронемашинах?-13

Преодоление водных препятствий – это не только обязательный план обучения танкистов, но и один из элементов подготовки к международным соревнованиям. Ежегодно слонимская механизированная бригада показывает высокие результаты на Армейских играх и танковом биатлоне.

# Военные учения # общество # Евгений Залевский # Михаил Ланкевич # Иван Гавриленко # Новости Гродно и Гродненской области # Фотофакт

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