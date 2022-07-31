Третий год братья Дрозды становятся первыми комбайнерами-тысячниками. Чем наградили героев жатвы?

Новости Беларуси. Первых комбайнеров-тысячников Могилевской области чествовали 31 июля в Кировском районе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Уже третий год подряд героями хлебной нивы становятся молодые механизаторы хозяйства «Рассвет имени Орловского» двоюродные братья Дрозды.

Сергей и Андрей профессию унаследовали от своих отцов, которые неоднократно становились лидерами жатвы и в масштабах страны, и в области. Сейчас трудятся с ними на соседних полях. Молодые комбайнеры не скрывают, что в семье присутствует спортивный интерес. В полевой гонке – обойти старшее поколение. Собрать первое зерно было непросто. Коррективы внесла погода, и механизаторам приходится часть колосьев поднимать с земли.

Андрей Дрозд, механизатор сельхозпредприятия «Рассвет имени К. П. Орловского»:

Дается первая тысяча тяжеловато. Пока немного приспособимся к полям. Еще такое зерно было влажное, сейчас высохло, все хорошо. Настроились на рабочий темп. Работаем.

Сергей Дрозд, механизатор сельхозпредприятия «Рассвет имени К. П. Орловского»:

Думали, если сегодня будет дождь, сегодня не получится. Вдруг что-то пойдет не так. Так что мы вчера старались, работали поздно.