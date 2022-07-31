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Третий год братья Дрозды становятся первыми комбайнерами-тысячниками. Чем наградили героев жатвы?

31 июля 2022 14:32
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Новости Беларуси. Первых комбайнеров-тысячников Могилевской области чествовали 31 июля в Кировском районе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Уже третий год подряд героями хлебной нивы становятся молодые механизаторы хозяйства «Рассвет имени Орловского» двоюродные братья Дрозды.

Третий год братья Дрозды становятся первыми комбайнерами-тысячниками. Чем наградили героев жатвы?-1

Сергей и Андрей профессию унаследовали от своих отцов, которые неоднократно становились лидерами жатвы и в масштабах страны, и в области. Сейчас трудятся с ними на соседних полях. Молодые комбайнеры не скрывают, что в семье присутствует спортивный интерес. В полевой гонке – обойти старшее поколение. Собрать первое зерно было непросто. Коррективы внесла погода, и механизаторам приходится часть колосьев поднимать с земли.

Третий год братья Дрозды становятся первыми комбайнерами-тысячниками. Чем наградили героев жатвы?-4

Андрей Дрозд, механизатор сельхозпредприятия «Рассвет имени К. П. Орловского»:
Дается первая тысяча тяжеловато. Пока немного приспособимся к полям. Еще такое зерно было влажное, сейчас высохло, все хорошо. Настроились на рабочий темп. Работаем.

Третий год братья Дрозды становятся первыми комбайнерами-тысячниками. Чем наградили героев жатвы?-7

Сергей Дрозд, механизатор сельхозпредприятия «Рассвет имени К. П. Орловского»:
Думали, если сегодня будет дождь, сегодня не получится. Вдруг что-то пойдет не так. Так что мы вчера старались, работали поздно.

Третий год братья Дрозды становятся первыми комбайнерами-тысячниками. Чем наградили героев жатвы?-10

В 2022 году в хозяйстве «Рассвет» на комбайнах произошла смена поколений. Некоторые ушли на пенсию, их места заняли молодые механизаторы. Первые дни уборки показывают, что в выборе людей в хозяйстве не ошиблись. Сейчас на полях работает пять молодежных экипажей.

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# Уборочная кампания # общество # Андрей Дрозд # Сергей Дрозд # Новости Могилёва и Могилёвской области # Фотофакт

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