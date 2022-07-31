«Где вложена душа и есть технология». Исаченко поделился секретом высокой урожайности Могилёвской области

Новости Беларуси. Первых комбайнеров-тысячников Могилевской области чествовали 31 июля в Кировском районе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Уже третий год подряд героями хлебной нивы становятся молодые механизаторы хозяйства «Рассвет имени Орловского» двоюродные братья Дрозды.

Анатолий Исаченко, председатель Могилевского облисполкома:

На этом поле пшеница дает 85 центнеров. Это, конечно, неплохой результат. Всегда зерно дает отдачу там, где вложена душа и есть технология. Без этого ничего не будет. Неважно, какой это регион. Главное, чтобы была технология и, еще раз повторюсь, была вложена душа. Тогда будет результат. Здесь все видно.