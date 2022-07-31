«Где вложена душа и есть технология». Исаченко поделился секретом высокой урожайности Могилёвской области

Новости Беларуси. Первых комбайнеров-тысячников Могилевской области чествовали 31 июля в Кировском районе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Уже третий год подряд героями хлебной нивы становятся молодые механизаторы хозяйства «Рассвет имени Орловского» двоюродные братья Дрозды.
Лидеров жатвы поздравил руководитель Могилевской области. Благодарственные письма, бытовая техника и конверты с премиями. Молодым механизаторам подарки вручили прямо на поле.
Анатолий Исаченко, председатель Могилевского облисполкома:
На этом поле пшеница дает 85 центнеров. Это, конечно, неплохой результат. Всегда зерно дает отдачу там, где вложена душа и есть технология. Без этого ничего не будет. Неважно, какой это регион. Главное, чтобы была технология и, еще раз повторюсь, была вложена душа. Тогда будет результат. Здесь все видно.
Третий год братья Дрозды становятся первыми комбайнерами-тысячниками. Чем наградили героев жатвы? Читайте здесь.