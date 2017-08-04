Требуется максимальное напряжение своих сил: конкурс профмастерства среди военных проходит под Минском

Новости Беларуси. Под Минском в эти минуты проходит конкурс профмастерства среди военных. Это главная часть Международных состязаний «Воин Содружества». Он проводится среди солдат, сержантов и матросов Вооруженных сил Казахстана, России, Армении и Беларуси.

Участникам состязаний предстояло преодолеть полосу препятствий. Бег, метание холодного оружия, стрельба – лишь немногие ее элементы. Главный фактор оценки – скорость. Причем, поблажки не было и для девушек. Они выступали наравне с мужчинами. Масло в огонь подливали организаторы: условия были приближены к боевым. Впрочем, особенно тяжело участникам давался этап, который нужно было пройти в противогазах и костюмах химзащиты.