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Cемья Кривчиков: представители знатной династии железнодорожников

04 августа 2017 08:51
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Железной дороге семья Кривчиков посвятила больше двухсот лет! Когда-то прадед Анатолия Петровича – он же стал основателем династии – трудился на строительстве Либаво-Роменской стальной магистрали. По его стопам уверенно идут представители  уже нескольких поколений.

Сегодня Анатолий Петрович – глава семейства Кривчиков – на заслуженном отдыхе. Хотя на месте ему не сидится – жизнерадостный мужчина активно участвует в организации ветеранов-железнодорожников. Более полувека Анатолий Петрович посвятил любимому делу. Свой путь в профессию он начинал с Детской железной дороги. Именно там довелось попробовать себя в роли стрелочника, дежурного по переезду и станции.

Основным местом работы Анатолия Петровича стала Минская дистанция пути, где мужчина сперва был простым рабочим. Но со временем он смог дорасти до должности главного инженера. Благодаря стараниям этого удивительного человека на железной дороге появилось множество технологических новшеств. Одно из них – диспетчерская система управления дистанцией пути, которая действует по сей день.

Железная дорога стала нет только профессией, но и судьбой. Со своей супругой, с которой мужчина счастлив в браке уже больше пятидесяти лет, он познакомился еще в Институте. 37 лет Нина Кузьминична также посвятила работе на Минской дистанции пути. Здесь  трудится  и их сын Сергей.

Прямо на железнодорожном полотне мы встретили и представителя самого младшего поколения династии Кривчиков.

Семья Кривчиков уверена, железная дорога – это главное связующее звено, которое объединяет целых 6 поколений! Все надеются, что на этом счет не прервется.

# общество # Фотофакт # Белорусская железная дорога # Анатолий Кривчик # Денис Кривчик # Сергей Кривчик

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