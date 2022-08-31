Трансляция во всех школах страны! Каким будет единый урок, который проведёт Лукашенко?

Новости Беларуси. Последний день лета, или в предвкушении Дня знаний. Белорусские школьники готовятся к старту учебного сезона. Уже завтра, 1 сентября, за парты сядут 1 миллион 85 тысяч ребят, из них 115 тысяч – первоклассники, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

День знаний символично начнут с единого занятия по истории. Вот только проведет его не классный руководитель или директор. Впервые открытый урок на всю страну даст, к слову, историк по образованию, наш Президент. Во Дворец Независимости собираются уже знакомые нам школьники – это талантливые представители со всех регионов. Сегодня для них небольшая экскурсия по мемориальному комплексу «Тростенец». Завтра – исторический ликбез от главы государства. Трансляцию организуют для учеников 10 и 11 классов во всех без исключения школах страны. К онлайн-занятию также присоединятся студенты профтехов и вузов.