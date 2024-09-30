Прямой эфир

Трактористы, лесничие и вальщики леса – во Дворце Независимости прошла экскурсия для людей труда

30 сентября 2024 18:33
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

В Беларуси продолжают устранять последствия июльского урагана. В пострадавших регионах предстоит восстановить огромные площади лесного массива, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Трактористы, лесничие и вальщики леса – во Дворце Независимости прошла экскурсия для людей труда-2

Больше всего непогода наломала дров в Гомельской и Могилевской областях. Максимальными темпами последствия урагана устраняют организации Минлесхоза. Основные силы направлены в регионы, где стихия нанесла наибольший ущерб. Наведение порядка – этот вопрос на контроле у главы государства. Главная задача – до 1 ноября завершить работы на территориях, которые подлежат сплошной санитарной рубке.

Трактористы, лесничие и вальщики леса – во Дворце Независимости прошла экскурсия для людей труда-4

Владимир Креч, заместитель министра лесного хозяйства Беларуси:
Ежедневно мы контролируем ход разработки, темпы. Сегодня мы вышли на максимальный объем из тех ресурсов, которыми мы располагаем. Мы сегодня заготавливаем ежедневно в республике по 44 тысячи кубометров. Это в сутки 44 тысячи кубометров леса мы разрабатываем, которые были повреждены. Поэтому все, что зависит от Министерства лесного хозяйства, от руководства, от людей, конечно, будет сделано для того, чтобы в максимально короткие сроки ликвидировать данные последствия.

Трактористы, лесничие и вальщики леса – во Дворце Независимости прошла экскурсия для людей труда-6

Операторы харвестеров и форвардеров, трактористы и водители лесовозов, вальщики леса, лесничие, мастера на лесосеках. Именно они в числе первых проводили расчистку подъездных путей вблизи населенных пунктов, а также линий электропередачи. Сегодня людей труда пригласили во Дворец Независимости. Начали, безусловно, с благодарности за проделанную работу. Слова признательности Александр Лукашенко лично поручил передать участникам экскурсии.

Трактористы, лесничие и вальщики леса – во Дворце Независимости прошла экскурсия для людей труда-8

Всего на пару часов они оставили свои рабочие места, сменив униформу на парадные костюмы, чтобы увидеть символ белорусской государственности во всей красе. Среди приглашенных в основном суровые мужчины, но даже они не смогли сдержать искренних эмоций, прогуливаясь по величественным залам, где вершится наша история. Участники экскурсии отметили: увидеть все это своими глазами – почетно и немного волнительно.

Трактористы, лесничие и вальщики леса – во Дворце Независимости прошла экскурсия для людей труда-10

Дмитрий Буров, машинист лесозаготовительной машины Борисовского опытного лесхоза:
Впечатления очень необычные. В первый раз в таком месте нахожусь. Очень красиво, очень все сделано солидно. Мы днем и ночью работаем. Круглые сутки. Изредка бывают выходные. Но стараемся, разрабатываем. Мы со своей задачей справимся до 100 %.

Трактористы, лесничие и вальщики леса – во Дворце Независимости прошла экскурсия для людей труда-12

Михаил Овсяник, лесничий Гончанского лесничества Кличевского лесхоза:
Я считаю, что каждый белорус должен здесь побывать, посмотреть. Масштабы здесь завораживают. Место на самом деле историческое, потому что здесь принимаются решения о дальнейшем развитии нашей страны, подписываются бумаги, проводится встреча.

Экскурсии во Дворец Независимости стали важной и неотъемлемой традицией. Тысячи белорусов уже посетили это знаковое место.

# Природные явления # Владимир Креч

Другие новости рубрики

Все новости
Павличенко: мы и в 2020 году были готовы – щитом заслонили наши города, мирное население от экстремизма
30 сентября 2024 18:24

Павличенко: мы и в 2020 году были готовы – щитом заслонили наши города, мирное население от экстремизма

Белорусские продукты – деликатес в Дубае! В каких странах распробовали вкус нашего?
30 сентября 2024 18:04

Белорусские продукты – деликатес в Дубае! В каких странах распробовали вкус нашего?

В Минске чествовали лучших педагогов – 30 лучших учителей удостоены знака «Отличник образования»
30 сентября 2024 18:02

В Минске чествовали лучших педагогов – 30 лучших учителей удостоены знака «Отличник образования»