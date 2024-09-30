Трактористы, лесничие и вальщики леса – во Дворце Независимости прошла экскурсия для людей труда

В Беларуси продолжают устранять последствия июльского урагана. В пострадавших регионах предстоит восстановить огромные площади лесного массива, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Больше всего непогода наломала дров в Гомельской и Могилевской областях. Максимальными темпами последствия урагана устраняют организации Минлесхоза. Основные силы направлены в регионы, где стихия нанесла наибольший ущерб. Наведение порядка – этот вопрос на контроле у главы государства. Главная задача – до 1 ноября завершить работы на территориях, которые подлежат сплошной санитарной рубке.

Владимир Креч, заместитель министра лесного хозяйства Беларуси:

Ежедневно мы контролируем ход разработки, темпы. Сегодня мы вышли на максимальный объем из тех ресурсов, которыми мы располагаем. Мы сегодня заготавливаем ежедневно в республике по 44 тысячи кубометров. Это в сутки 44 тысячи кубометров леса мы разрабатываем, которые были повреждены. Поэтому все, что зависит от Министерства лесного хозяйства, от руководства, от людей, конечно, будет сделано для того, чтобы в максимально короткие сроки ликвидировать данные последствия.

Операторы харвестеров и форвардеров, трактористы и водители лесовозов, вальщики леса, лесничие, мастера на лесосеках. Именно они в числе первых проводили расчистку подъездных путей вблизи населенных пунктов, а также линий электропередачи. Сегодня людей труда пригласили во Дворец Независимости. Начали, безусловно, с благодарности за проделанную работу. Слова признательности Александр Лукашенко лично поручил передать участникам экскурсии.

Всего на пару часов они оставили свои рабочие места, сменив униформу на парадные костюмы, чтобы увидеть символ белорусской государственности во всей красе. Среди приглашенных в основном суровые мужчины, но даже они не смогли сдержать искренних эмоций, прогуливаясь по величественным залам, где вершится наша история. Участники экскурсии отметили: увидеть все это своими глазами – почетно и немного волнительно.

Дмитрий Буров, машинист лесозаготовительной машины Борисовского опытного лесхоза:

Впечатления очень необычные. В первый раз в таком месте нахожусь. Очень красиво, очень все сделано солидно. Мы днем и ночью работаем. Круглые сутки. Изредка бывают выходные. Но стараемся, разрабатываем. Мы со своей задачей справимся до 100 %.