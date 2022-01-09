Традиция из Скандинавии. Когда и как проходят закаливающие пробежки в Минске?
Новости Беларуси. В Минске это воскресенье, 9 января, собрало участников очередной закаливающей пробежки. По уже знакомому маршруту в парке Победы направились те, кого простуда обходит стороной. Для новичков предлагают дистанцию в 2 километра. Более опытные участники преодолевают от 5 до 20 километров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Закал-бег – популярный способ укрепить здоровье. Традиция пришла из Скандинавии. Как говорят специалисты, погодные условия Беларуси также подходят для подобных упражнений. Форма одежды здесь более чем легкая. Но определенные части тела утеплять обязательно.
Сергей Зыков, ведущий специалист Белорусской федерации легкой атлетики:
По мне видно, я теплые варежки надел, обязательно шапка, даже на локти надел. И самое главное – новичкам я все-таки советую в легкой спортивной форме, не надо сразу, потом уже, когда третий, четвертый раз, можно раздеться. А так все люди прекрасно себя чувствуют, очень замечательно. Я считаю, что это в тренде, это современно и в данное время просто необходимо и актуально.
После забега для закрепления эффекта смельчаки окунаются в Свислочь. Продолжится закалка до самого мая, по воскресеньям. А 23 января в парке Победы пройдет большой «Закал-фест» – с банями, плаванием и обливанием.