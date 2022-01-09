Традиция из Скандинавии. Когда и как проходят закаливающие пробежки в Минске?

Новости Беларуси. В Минске это воскресенье, 9 января, собрало участников очередной закаливающей пробежки. По уже знакомому маршруту в парке Победы направились те, кого простуда обходит стороной. Для новичков предлагают дистанцию в 2 километра. Более опытные участники преодолевают от 5 до 20 километров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сергей Зыков, ведущий специалист Белорусской федерации легкой атлетики:

По мне видно, я теплые варежки надел, обязательно шапка, даже на локти надел. И самое главное – новичкам я все-таки советую в легкой спортивной форме, не надо сразу, потом уже, когда третий, четвертый раз, можно раздеться. А так все люди прекрасно себя чувствуют, очень замечательно. Я считаю, что это в тренде, это современно и в данное время просто необходимо и актуально.