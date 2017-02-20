Трактор в Свислочи, игрушки в комнате милиции и игры с медведями: Валерий Ропот – о своем детстве в центре Минска

Этот минчанин помнит времена, когда Свислочь выходила из берегов и затапливала татарские огороды. Его детство прошло в самом центре города, вблизи Кафедрального собора. Валерий Федорович признается: шумный район Немиги в 50-е годы выглядел совершенно иначе.

Родился наш герой в 1949 году в семье служащего Министерства внутренних дел Федора Дмитриевича Ропота. Мать Валерия Федоровича Надежда Александровна всю жизнь посвятила домашнему очагу.

Вот здесь стоял родной 27-й дом по улице Зыбицкой, былой Торговой. Окна на втором этаже напоминают о временах коммуналки, когда вместе дружно жили 10 семей. Многие соседи Валерия Федоровича были участниками освобождения Беларуси. Печное отопление, высокие потолки, один умывальник на всех и уютный двор, в котором мальчишки и девчонки гоняли в футбол и ставили удивительные спектакли.

Валерий Ропот, кандидат геолого-минералогических наук:

У нас на первом этаже было городское отделение милиции, там была детская комната, в которой было очень много игрушек, которые нам в те времена родители не могли позволить. Но когда мы просили у дежурных милиционеров, чтобы пустили, нас, естественно, прогоняли. Но мы нашли способ: бросали камешек в окошко, выбегал дежурный милиционер, нас за шиворот и в детскую комнату: «Когда придут родители, заберут, чтобы вас наказали». А нам только это и надо было.

Перед домом – галантерейный магазин. В районе остановки был по тем временам большой хозяйственный магазин, а за углом, поворот на горку, овощной магазин. И мы очень любили ходить пить соки, они продавались в больших плафонах.

Насобирать на городских стройках отпилки для печки, полюбоваться машинами на местной автобазе, прокатиться с горки на площади Свободы – детство у будущего геолога было полно событий. Одно из них – выступления студентов консерватории в Доме баптистов, который находился на месте нынешнего Дома мод. И хоть музыка на вкус ребят была совсем немодной, послушать песнопения сбегались всем двором. И куда же без хулиганств.

Валерий Ропот, кандидат геолого-минералогических наук:

В году 1959 мы вступали в пионеры, как все обычно. В те времена знаем отношения к религии, все боролись. Рядом с нами находился собор, мы решили показать, какие мы ярые борцы с религией. В галстуках зашли в церковь и стали прохаживаться. Нас прогнали, была зима, мы, хорошо, успели удрать, хотя одному досталось кочергой от кочегара. Старшему из наших. Объяснили нам родители, что не надо так, что это просто некрасиво.

Частенько получали наказание маленькие школьники и от своих первых учителей. Дело в том, что на месте нынешней парковки на Немиге находилась мастерская по выпуску елочных игрушек. Ремесленники выдували волшебные шары, а неудачные изделия дарили ребятам. И как здесь не опоздать на первый урок?

Настоящим событием был поход с отцом в баню, которая находилась рядом с Троицким предместьем. Раз в неделю можно было не только навести марафет, но и попить из автомата сладкое ситро и отведать хитовые тогда конфеты «Монпасье».

Валерий Федорович как сейчас помнит 1957 год, когда в Свислочь упал трактор.

Валерий Ропот, кандидат геолого-минералогических наук:

На этой горке, которая ведет от Немиги до площади Свободы, строилось бомбоубежище. Был вырыт огромный котлован, нас лишили на какое-то время футбольного поля и горок. В это время в реку Свислочь упал трактор. Когда его доставали, достали огромное количество оставшихся с войны патронов.

В 50-е годы, когда еще не было моста на Парковой магистрали (нынешнем проспекте Победителей), на Немиге находился сквер, где летом росли огромные грибы. Мальчишки делали из них гранаты и атаковали друг друга.

Извозившись в тяжелых боях, маленькие солдаты отмываться на Свислочи. С удовольствием купались в брызгах фонтана возле Ратуши. Это было популярное место встреч и отдыха в послевоенном Минске.

Валерий Ропот, кандидат геолого-минералогических наук:

На той стороне улицы возле спортивного комплекса «Трудовые резервы» была площадь. Какое-то время несколько лет подряд она использовалась как место для приезжего зверинца. Это было очень удобно, рядышком с домом, частенько зверинец нам не давал заснуть, когда дикие большие кошки или львицы ревели. Часто выводили медведей перед входом в зверинец, мы могли их кормить, играли с ними.

Как известно, раньше в районе Ратуши ходили трамваи, кататься на них было особенно любимым занятием у ребят.

Чувство гордости и добрые воспоминания вызывает и родная школа (сегодня это 24-ая лингвистическая гимназия-колледж по улице Интернациональной).

Валерий Ропот, кандидат геолого-минералогических наук:

Глядя на это здание, вспоминаешь первый школьный день, свою первую учительницу – Прасковью Александровну Леховскую, участницу минского подполья, своих одноклассников.

Это, наверное, самое главное, чтобы старших людей, которые тебя чему-то учат, мог вспомнить. Это говорит об их душевных качествах. О нашей благодарности этим людям.

Вот так в самом сердце Минска проходило детство Валерия Федоровича. Родная улица Торговая, сейчас Зыбицкая, так и осталась узкой и уютной, но изменилась до неузнаваемости. От второго ряда маленьких домов вблизи Свислочи и булыжной дороги не осталось и следа. На их место пришли новые здания, скульптуры, кафе, музеи. Сегодня это культурно-молодежный квартал, сообщили в программе «Минск и минчане» на СТВ.

Если вам есть, что рассказать про родную улицу, район или школу, пишите нам. Возможно, следующее историческое путешествие мы совершим в ваше детство, и оно станет новой страницей в летописи родного города.