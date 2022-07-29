Традиционно высокий интерес к специальностям по программированию. Вступительная кампания в Беларуси подходит к завершению

Новости Беларуси. Финиш вступительной кампании. Результаты экзаменов уже доступны для абитуриентов во многих вузах страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

29 июля в БГУИР рассказали, кто будет учиться на бюджетной форме. Так, на дневное отделение первого курса зачислены 1 103 студента. В целом конкурс по вузу составил более 1,5 человек на место. По отдельным топовым специальностям на место претендовали по четыре абитуриента. Традиционно высокий интерес к специальностям по программированию. Подготовка ведется на факультете компьютерных систем и сетей, а также инженерно-экономическом. Без вступительных испытаний в БГУИР зачислили 20 человек. Если давать общую оценку уровню подготовки абитуриентов, которые подают документы в ведущий технический вуз страны, то более 60 % поступающих пришли с баллами 300 плюс.

Вадим Богуш, ректор Белорусского государственного университета информатики и радиоэлектроники:

Одаренные и отличники тоже БГУИР очень часто выбирают в качестве места для получения высшего образования. В этом году у нас 16 победителей олимпиад. Это профильные олимпиады – математика, информатика, астрономия, которая тоже имеет отношение при льготном зачислении в университет. То, что касается медалистов и лиц, которые имеют дипломы с отличием, со средним специальным образованием – традиционно это более 500 человек где-то в общем потоке абитуриентов.