Товарооборот надо восстанавливать! Итоги встречи Лукашенко и губернатора Архангельской области

От поставок тяжелой техники и кооперации в лесной промышленности до морской логистики и даже совместных арктических исследований. Взаимные интересы Беларуси и Архангельской области – российского региона с, безусловно, особым геополитическим положением – обозначили 24 августа во Дворце Независимости, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Здесь прошла встреча Александра Лукашенко с губернатором Архангельской области Александром Цыбульским. Президент уверен: есть все основания, чтобы восстановить прежний уровень товарооборота между нашей страной и этим российским регионом. Совместную планку необходимо поднимать как минимум в три раза. Российское Поморье готово предоставить свои морские порты для перевалки белорусских грузов с дальнейшим выходом на Восток. Более того, Минск приглашен к участию в масштабном строительстве. А импульсом для совместных бизнес-проектов должно стать возобновление прямого авиасообщения.

Теплый прием делегации из российского региона с самой крайней северной точкой Евразии. Кстати, здесь же и самая крайняя восточная точки Европы – на столько этот регион обширный. Побольше Франции. Учитывая такой размах Архангельской области, товарооборот с Беларусью явно не дотягивает до потенциальных возможностей. Все в наших силах! Лукашенко о необходимости восстановить уровень товарооборота с Архангельской областью.

Регион – это не только почти былинный русский холод и бескрайние леса, якобы медвежий угол – это теперь очень чувствительная точка мировой логистики. Кстати, именно Архангельский регион упоминается в первых летописях торгового флота России. Северный путь – дорога к самым перспективным для нас рынкам стран Глобального Юга. А чтобы повысить привлекательность своих портов для белорусских экспортеров – в регионе готовы обсуждать скидочные программы. Прямое авиасообщения и морской порт – Цыбульский о крупных проектах с Беларусью. Совместный самолет – это новая высота союзного сотрудничества. Если раньше приходилось налаживать просто торговые связи, затем уже кооперационные, то сейчас рассматриваются проекты на перспективу. Учитывая геополитические риски, битва за Арктику еще не объявлена, но уже идет. Лукашенко – Цыбульскому: Арктика – зона столкновений интересов, и вам придется этим заниматься.

Глава государства подробно остановился на теме союзного сотрудничества в оборонной сфере. Если по ту линию противостояния помогают десятки страны, то по эту самый надежный партнер России – Беларусь. «Противники понимают, что мы не спим» – Лукашенко о растущем значении Беларуси.

Сегодня же обсудили промкооперацию. Для лесного региона – лесистость достигает две третьих региона – важно вовремя собрать урожай спелой древесины. И у руководства Архангельской области есть четкая позиция – уйти от импортной зависимости, а не просто сместить полюса технологической привязанности. Цыбульский рассказал о перспективах кооперации Беларуси и Архангельской области в лесной промышленности.

Сотрудничество в области поставок техники обсудили в правительстве. Это позволит увеличить совместный товарооборот, даже несмотря на непростую логистику. Хотя кто из машиностроительных компаний для русского Поморья ближе чем белорусы. И дело не только в расстоянии.

Сергей Роднев, министр транспорта Архангельской области России:

Архангельская область заинтересована во всей продукции, которая производится сегодня, в целом даже в Минске. Это и тракторная продукция, это грузовая техника, это специализированная техника, аэродромная техника. Ну и в данном случае нас в большей мере интересует транспорт, который перевозит наших пассажиров. Замена городского транспорта. До 2030 года необходимо 80 единиц, создание мультибрендового центра, использование шасси МАЗ для комбинированных машин и арктические испытания самых перспективных белорусских автобусов.

Владимир Дормаш, заместитель коммерческого директора ОАО «МАЗ» – управляющая компания холдинга «БЕЛАВТОМАЗ» по реализации пассажирской техники:

Наши шасси, наша пассажирская техника очень приемлемая как раз таки для условий затруднительных, северных. Поэтому перспективы есть, и хоть регион прохладный, но для нас всегда теплые отношения складываются. Минск, улица Социалистическая, 2 – знакомый адрес для делегации из Поморья. Периодически проходят переговоры с нашим автозаводом. Кстати, губернатор признался, что сбился даже со счету своих визитов в Минск.