Лукашенко – Цыбульскому: Арктика – зона столкновений интересов, и вам придется этим заниматься

От поставок тяжелой техники и кооперации в лесной промышленности до морской логистики и даже совместных арктических исследованиях. Взаимные интересы Беларуси и Архангельской области – российского региона с, безусловно, особым геополитическим положением – обозначили 24 августа во Дворце Независимости, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Здесь прошла встреча Александра Лукашенко с губернатором Архангельской области Александром Цыбульским. Президент уверен: есть все основания, чтобы восстановить прежний уровень товарооборота между нашей страной и этим российским регионом. Совместную планку необходимо поднимать как минимум в три раза. Российское Поморье готово предоставить свои морские порты для перевалки белорусских грузов с дальнейшим выходом на Восток. Более того, Минск приглашен к участию в масштабном строительстве. А импульсом для совместных бизнес-проектов должно стать возобновление прямого авиасообщения.

Регион – это не только почти былинный русский холод и бескрайние леса, якобы медвежий угол – это теперь очень чувствительная точка мировой логистики. Кстати, именно Архангельский регион упоминается в первых летописях торгового флота России. Северный путь – дорога к самым перспективным для нас рынкам стран Глобального Юга. А чтобы повысить привлекательность своих портов для белорусских экспортеров, в регионе готовы обсуждать скидочные программы. Прямое авиасообщения и морской порт – Цыбульский о крупных проектах с Беларусью. Совместный самолет – это новая высота союзного сотрудничества. Если раньше приходилось налаживать просто торговые связи, затем уже кооперационные, то сейчас рассматриваются проекты на перспективу. Учитывая геополитические риски, битва за Арктику еще не объявлена, но уже идет.