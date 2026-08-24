«Противники понимают, что мы не спим» – Лукашенко о растущем значении Беларуси

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

К счастью и несчастью, наши возможности в последнее время возросли в направлении России. Нам сегодня приходится вместе с вами быть на фронте. Никуда от этого не деться. Поэтому значение Беларуси в связи с теми событиями, которые происходят вокруг нас, возрастает. Мы знаем свою роль, которую надо сыграть нам в этом мире. Успешность этой роли будет зависеть от того, каковы будут отношения у нас с Российской Федерацией. Пока все идет нормально, нам удается здесь и предупреждать, и сдерживать потенциальных наших противников, скажем так, не врагов пока, а противников. Они понимают, что мы не спим здесь, а если и спим, то видим то, что мы должны видеть.

Если говорить о наших перспективах в экономике, мы с вами тут похожи очень. Лес и у вас, и у нас занимает значительную часть нашей территории и Архангельской области. Конечно, это та культура, которая, как и зерновые, только по срокам разные. Их надо убирать вовремя – деревья – и высаживать новый лес. Мы это делаем в Беларуси. У нас почти половина в Беларуси – это лес. В связи с этим мы вынуждены были в советские времена – и было спланировано очень правильно – чтобы готовить и производить ту технику, которая нужна для работы в лесу. У нас для этого специализирован целый холдинг, ведущее предприятие «Амкодор». Вы тоже, наверное, его знаете. В этом направлении мы можем с вами успешно сотрудничать. Мы испытываем у вас, прежде всего, если это касается России, новые образцы своей техники. И сегодня эта техника проходит испытания у вас. Я уверен, что это будут успешные испытания.