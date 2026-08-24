Цыбульский рассказал о перспективах кооперации Беларуси и Архангельской области в лесной промышленности

От поставок тяжелой техники и кооперации в лесной промышленности до морской логистики и даже совместных арктических исследований. Взаимные интересы Беларуси и Архангельской области – российского региона с, безусловно, особым геополитическим положением обозначили 24 августа во Дворце Независимости, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Все в наших силах! Лукашенко о необходимости восстановить уровень товарооборота с Архангельской областью

Здесь прошла встреча Александра Лукашенко с губернатором Архангельской области Александром Цыбульским. Президент уверен: есть все основания, чтобы восстановить прежний уровень товарооборота между нашей страной и этим российским регионом. Совместную планку необходимо поднимать как минимум в три раза.