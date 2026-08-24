Цыбульский рассказал о перспективах кооперации Беларуси и Архангельской области в лесной промышленности

От поставок тяжелой техники и кооперации в лесной промышленности до морской логистики и даже совместных арктических исследований. Взаимные интересы Беларуси и Архангельской области – российского региона с, безусловно, особым геополитическим положением обозначили 24 августа во Дворце Независимости, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Все в наших силах! Лукашенко о необходимости восстановить уровень товарооборота с Архангельской областью
Здесь прошла встреча Александра Лукашенко с губернатором Архангельской области Александром Цыбульским. Президент уверен: есть все основания, чтобы восстановить прежний уровень товарооборота между нашей страной и этим российским регионом. Совместную планку необходимо поднимать как минимум в три раза.
Сегодня же обсудили промкооперацию. Для лесного региона – лесистость достигает две третьих региона – важно вовремя собрать урожай спелой древесины. И у руководства Архангельской области есть четкая позиция – уйти от импортной зависимости, а не просто сместить полюса технологической привязанности.
Лукашенко – Цыбульскому: Арктика – зона столкновений интересов, и вам придется этим заниматься.
Александр Цыбульский, губернатор Архангельской области России:
В Архангельской области в конце 2025 года запущено производство харвестерных головок. Это такая сложная составная часть лесозаготовительной машины. И вот здесь мы видим хорошие перспективы по взаимодействию с компанией «АМКОДОР». Если мы совместим здесь усилия, мы точно сможем уйти полностью от зависимости от китайской техники, которая сегодня активно выходит на рынок. Ну и самое главное – уйдем от необходимости переплачивать за ту технику, которая сегодня попала под санкции, традиционно из недружественных, как мы называем, стран, где-то финская, американская, которая сегодня еще до сих пор используется в лесу. Вот это направление, которое до конца года Президент дал поручение проработать, и я надеюсь, что до конца года мы уже выйдем на конкретные перспективы.
Прямое авиасообщения и морской порт – Цыбульский о крупных проектах с Беларусью.