Будущие поколения белорусов и украинцев сохранят извечные дружеские и родственные связи – Лукашенко

Именно к народу Украины сегодня, в 35-ю годовщину Дня Независимости, обратился Александр Лукашенко, сообщили в программе Новости «24 часа на СТВ. Подробнее здесь.

Увы то, что происходит с совсем не чужим для нас украинским народом при нынешней киевской власти, спонсируемой нескончаемыми европейскими военно-финансовыми «инъекциями», – это большая человеческая трагедия.

«Исторические судьбы белорусского и украинского народов тесно переплетены. Наши нации связывают вековые традиции, память про общие победы и тяжелые испытания», – подчеркнул в поздравлении наш Президент.

Глава государства выразил уверенность, что, несмотря на геополитические потрясения, будущие поколения белорусов и украинцев сохранят извечные дружеские и родственные связи, а Минск и Киев восстановят взаимовыгодное сотрудничество на принципах доверия, уважения и равноправия.

Кроме того, Александр Лукашенко отметил, что «гостеприимная Беларусь всегда открыта для каждого украинца, который приходит с добрыми намерениями». Наш Президент пожелал всем гражданам Украины здоровья и процветания, а их стране – мира и счастья.