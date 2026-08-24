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Будущие поколения белорусов и украинцев сохранят извечные дружеские и родственные связи – Лукашенко

24 августа 2026 17:37
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Увы то, что происходит с совсем не чужим для нас украинским народом при нынешней киевской власти, спонсируемой нескончаемыми европейскими военно-финансовыми «инъекциями», – это большая человеческая трагедия.

Именно к народу Украины сегодня, в 35-ю годовщину Дня Независимости, обратился Александр Лукашенко, сообщили в программе Новости «24 часа на СТВ. Подробнее здесь.

Будущие поколения белорусов и украинцев сохранят извечные дружеские и родственные связи – Лукашенко-2

«Исторические судьбы белорусского и украинского народов тесно переплетены. Наши нации связывают вековые традиции, память про общие победы и тяжелые испытания», – подчеркнул в поздравлении наш Президент. 

Глава государства выразил уверенность, что, несмотря на геополитические потрясения, будущие поколения белорусов и украинцев сохранят извечные дружеские и родственные связи, а Минск и Киев восстановят взаимовыгодное сотрудничество на принципах доверия, уважения и равноправия. 

Кроме того, Александр Лукашенко отметил, что «гостеприимная Беларусь всегда открыта для каждого украинца, который приходит с добрыми намерениями». Наш Президент пожелал всем гражданам Украины здоровья и процветания, а их стране – мира и счастья.

# Беларусь-Украина # Александр Лукашенко

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